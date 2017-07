Hindernislauf Gemeinsam über Stock und Stein Anne und Henry Müller sind bei einem besonderen Hindernislauf gestartet. Der war nicht immer angenehm.

Die Geschwister Henry und Anne Müller vom ESV Lok Döbeln beteiligten sich am Lauf Fishermans Friend Strongmanrun in Wacken. © privat

Die Geschwister Henry und Anne Müller vom ESV Lok Döbeln suchen gern die sportliche Herausforderung. So laufen sie schon seit 16 (Henry) beziehungsweise 13 Jahren (Anne) beim Rennsteiglauf mit. 2017 liefen sie den Halbmarathon. Diesmal stand jedoch die Teilnahme an einem besonderen Lauf bevor. Sie starteten beim „Fishermans Friend Strongmanrun“ in Wacken (Schleswig-Holstein). Dabei hieß es nicht nur laufen, sondern auch klettern, krabbeln, springen und schwimmen.

„Bei diesem Lauf gibt es Schlamm satt, es ist einer der schlammigsten Hindernisläufe. Auf einer Strecke von 20 Kilometern mussten wir 36 Hindernisse überwinden“, sagte Henry Müller. Dabei galt es Schaumbecken, fiese Kletternetze und waghalsige Containerkonstruktionen zu meistern. Am Start waren 2542 Wettkämpfer. Der Großteil lief zehn Kilometer (eine Runde), 734 wie die Geschwister zwei Runden und damit 20 Kilometer. Anne und Henry liefen gemeinsam und unterstützten sich gegenseitig an den Hindernissen. Sie erreichten das Ziel nach 3:04:15 Stunden. Anne Müller belegte damit in der Altersklasse 18 bis 29 Jahre den 43., Henry Müller den 168. Platz. Schönstes Hindernis war für beide die Station 11, Mount Buttmore. „Das ist eine Rutsche, die ins kalte Wasser führte. Nachdem wir über Stroh, Container, ein Netz und weitere Container geklettert waren, war das eine willkommene Erfrischung“, so Anne Müller. Danach kam das zwölfte Hindernis, Reif for Life. Ein Becken voller Autoreifen, in dem man sich Schürfwunden holen konnte. „Das gefiel uns gar nicht“, so Henry Müller. (DA/eng)

