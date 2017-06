Gemeinsam repariert’s sich leichter Etwas Kaputtes daheim und kein Ass im Flicken? Dann hilft ein ehrenamtliches Angebot.

Der integrative Reparaturtreff in Königstein hilft, wenn etwas kaputt gegangen ist. © Symbolfoto: dpa

Das Handy ist mal wieder runtergefallen, vielleicht ist auch der Toaster kaputt. Nicht jeder kann so etwas selbst reparieren oder traut es sich zu. Wer es versuchen will, dem wird beim integrativen Reparaturtreff in Königstein geholfen. Dieser wird regelmäßig einmal im Monat angeboten. Johannes Dietrich leitet ihn. Zur Stammbesetzung gehören noch drei weitere Personen. Wichtig ist es Johannes Dietrich zu betonen, dass es sich nicht um eine Serviceleistung handelt. „Wer etwas zum Reparieren mitbringt, ist aufgefordert, auch mitzumachen“, sagt er. Durch die gegenseitige Hilfe profitiert jeder davon und kann etwas lernen. Das Angebot der AG Flüchtlingshilfe und des Vereins Weltbewusst richtet sich gleichermaßen an Einheimische wie auch Geflüchtete, quasi an alle Bewohner Königsteins und der Umgebung.

Lernen kann dabei jeder etwas. Vor Kurzem habe beispielsweise jemand zwei kaputte Nähmaschinen mitgebracht. Johannes Dietrich und seine Kollegen wussten jedoch nicht, wie sie die reparieren können. Zufällig war jedoch ein Geflüchteter da, der sich als Schneider bestens mit den Maschinen auskannte und sie im Handumdrehen wieder funktionstüchtig machte, erinnert sich Johannes Dietrich.

Wer etwas zu reparieren hat, soll das am besten vorher bei Johannes Dietrich anmelden. Dann könne man sich besser darauf vorbereiten. (SZ/kk)

24. Juni von 16 bis 18.15 Uhr, Pirnaer Str. 15 in Königstein, Anmeldung bei Johannes Dietrich Tel. 0177 4606210, jo.di@gmx.de

zur Startseite