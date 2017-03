Oberschule Böhlen Gemeinsam lernen

Erziehung und die Einhaltung von Regeln und Normen stehen im Vordergrund. Das bedeutet, dass Höflichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Disziplin nicht nur leere Worte sind, sondern jeden Tag gelebt werden. „Alle Eltern können darauf vertrauen, dass ihr Kind in einer familiären und gewaltfreien Schule unter sehr guten Bedingungen lernen kann“ so Schulleiter Gunter Hempel. Besonders stolz sei er auf einen sehr geringen Unterrichtsausfall. Derzeit entsteht ein Schulneubau. Er wird barrierefrei und bietet doppelt so viel Platz. (DA/sol)

Oberschule Böhlen, Zur Schule 11

Telefon..............................034386/41245

E-Mail........sek@mittelschule-Boehlen.de

Homepage............oberschule-boehlen.de

Schulleiter..........................Gunter Hempel

Schüler..................................................323

max. Zahl Fünftklässler.........................56

Lehrer......................................................25

Träger...................................Stadt Grimma

Zusatzbetreuung

GTA/Buskindbetreuung................................ja

Verpflegungsangebote

Mensa/Kiosk..................................................ja

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.................................nein

Schulbushaltestelle direkt am Gelände

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle/Sportplatz.......................ja

Schwimmbad............................................nein

Besondere Angebote

Berufsvorbereitung......................................ja

Schulsozialarbeiterin, Kompetenztrainer und Berufseinstiegsbegleiter vor Ort; LRS-Hilfe und ADHS-Hilfen,

drei Schülerbands, Tontechnikausbildung

