Gemeinsam kreativ

© Marko Förster

Silke Schmidt, Günter Martin, Gabi Lipski, die klein Caitlin mit ihrer Mutti Sue-Ann Kaulisky und Vati Roy Scholz malten am Sonnabend zusammen in Heidenau. Die Koordinierungsstelle des Christlichen Jugenddorfwerks und weitere Akteure hatten zum Mehrgenerationentag geladen – Motto: „Heidenau bewegt sich“. Mit Kreativangeboten soll der Treff am Gumpertplatz sowie das Wohngebiet mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Der Treff wird derzeit umgebaut und soll in Kürze wieder besucherfreundlicher öffnen.

