Gemeinsam Gerechtigkeit lernen Das deutsch-tschechische Schülerprojekt „Mundani“ sucht noch Partnerklassen von Dresdner Schulen.

Schülerinnen aus Teplice und Dresden erarbeiten während eines „Mundani“-Projektes gemeinsam das Thema „Was ist Krieg?“. © Umweltzentrum Dresden/Gauthier Saillard

Es geht um Mir, Spravednost und Ekologie. Also um Frieden, Gerechtigkeit, Umwelt. Das sind die zentralen Inhalte des deutsch-tschechischen Schülerprojekts „Mundani“, organisiert vom Umweltzentrum Dresden und dem Gymnasium Teplice.

„Mundani heißt übersetzt Weltbürger“, erklärt Katrin Steiner vom Umweltzentrum. „Wir wollen schon junge Menschen nicht nur darauf aufmerksam machen, dass die großen Aufgaben unserer Zeit nur in der Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener Länder angegangen werden können. Wir wollen das auch mit ihnen spielerisch üben.“ Mehrere der zweitägigen Workshops haben bereits stattgefunden, Hunderte Schüler aus Tschechien und Deutschland haben sich kennengelernt, Kontakte geknüpft. Mithilfe von Fachleuten des Militärhistorischen Museums, der Landeszentrale für Politische Bildung oder der Ethnologischen Sammlungen arbeiteten sie gemeinsam an Themen wie Migration, Umweltschutz, Klimawandel, Energie und fairem Handel.

„Die Rückmeldungen waren durchweg positiv“, so Steiner. „Doch obwohl das Interesse von tschechischer Seite ungebrochen hoch ist, sind die Anmeldungen von Dresdner Schulen ins Stocken geraten.“

Da die Schulen schon in dieser Woche sämtliche Projekttage für 2017/2018 planen müssen, drängt bei „Mundani“ die Zeit. Katrin Steiner hofft, dass sich trotzdem noch interessierte Lehrer für die Teilnahme an „Mundani“ für den Zeitraum von Oktober bis November 2017 sowie für das Frühjahr 2018 melden. In Dresden finden die Workshops im frisch sanierten Torhaus des stillgelegten Äußeren Matthäusfriedhofs an der Bremer Straße statt. Ein perfekter Platz, um sich mit Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen.

Der Reiz dieser Begegnungsstätte entfaltet sich immer dann am schönsten, wenn sich im Hof des Torhauses deutsche und tschechische Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10 an den Arbeitstischen von „Mundani“ mischen und auf Englisch oder mithilfe von Übersetzern über ihre Themen diskutieren. Die berühren vor allem Inhalte aus den Bereichen Ethik, Geschichte und Gesellschaftskunde. Aber „Mundani“ ist fächerübergreifend organisiert. „Wir schaffen immer auch Bezüge zu Geografie, Biologie, Kunst, Mathematik und Physik“, erklärt Katrin Steiner.

