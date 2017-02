Gemeinsam gegen einen Ladendieb

Sonntagsfahrverbot missachtet Dresden/Görlitz. Auf der A4 in Fahrtrichtung Görlitz hat die Verkehrspolizei am Sonntag fünf Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Diese missachteten das Sonntagsfahrverbot. Die Beamten untersagten den Kraftfahrern die Weiterfahrt bis 22 Uhr und leiteten entsprechende Bußgeldverfahren ein. Die Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld von 120 Euro. Sollten die Spedition zudem die Fahrten angeordnet haben, wird auf diese ein Bußgeld von 570 Euro zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Feststellungen befassen.

Einbrecher meldet sich bei der Polizei Zittau. Die Beamten im Polizeirevier Zittau-Oberland haben am Sonntagabend nicht schlecht gestaunt, als ein Mann mit einer besonderen Frage zu ihnen kam. Ein 21-Jähriger aus dem benachbarten Bogatynia sprach an der Wache am Zittauer Haberkornplatz vor und fragte, ob ein Haftbefehl gegen ihn bestünde. Die Beamten prüften das und bejahten seine Frage. Die Staatsanwaltschaft Görlitz suchte mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach dem Heranwachsenden. Wegen eines Einbruchs in eine Garage am Hartauer Dammweg in Zittau sollte der junge Mann eine Geldstrafe 600 Euro bezahlen. Da er das Geld auch nun nicht aufbringen konnte, verhafteten ihn die Polizisten und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Mazda und Audi gestohlen Görlitz. Diebe haben am Wochenende in Görlitz zwei Autos gestohlen. Zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen entwendeten sie einen silberfarbenen Mazda CX 5 an der Rosa-Luxemburg-Straße. Der SUV mit dem Kennzeichen GR-SV 777 verschwand spurlos. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des zwei Jahre alten Wagens mit rund 15000 Euro. Zwischen Sonnabendmittag und Sonntagnachmittag haben Unbekannte einen grünen Audi A3 entwendet. Der elf Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-LD 1002 befand sich auf einem Parkplatz am Obermarkt. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer mit rund 5000 Euro. Die Soko Kfz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Autos wird international gefahndet.

Einbruch in zwei Autos Neusalza-Spremberg. Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in Neusalza-Spremberg in einen VW Touareg an der Bautzener Straße eingedrungen. Die Täter beschädigten die Mittelkonsole mit Navigationssystem und entwendeten das Portemonnaie des Halters. Es lag im Inneren des Wagens. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf etwa 50 Euro. In derselben Nacht sind in Friedersdorf Diebe in einen BMW an der Ebersbacher Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug fünf Winterjacken sowie eine Handtasche samt Geldkarten. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 850 Euro. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Kompletträder entwendet Lawalde. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in Lawalde auf ein Firmengelände an der Löbauer Straße eingedrungen. Die Täter demontierten vier Kompletträder von einem Peugeot 4008 und entwendeten diese. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 2000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.