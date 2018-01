Gemeinsam für die Oberlausitz werben? Soll die Oberlausitz dabei mit einer Stimme sprechen oder sich besser kleinteilig aufstellen? Darüber haben sich zwei Redakteure der Sächsischen Zeitung Gedanken gemacht.

Die Altstadt von Bautzen (links), der Leuchtturm am Geierswalder See (Mitte) und die Peterskirche von Görlitz sind touristische Attraktionen der Oberlausitz. Die Frage ist: Soll man sie getrennt oder zusammen vermarkten? © SZ/Uwe Soeder, Wolfgang Wittchen, Jens Trenkler

Lausitzer Fischwochen, Oberlausitz per Rad, Freizeitknüller, Genussfestival – das waren einige von vielen Projekten aus den innovativsten Zeiten der touristischen Oberlausitz-Vermarktung. Doch momentan fehlen große neue Ideen. Und während etwa die Stadt Leipzig große Zuwächse bei Übernachtungs- und Gästezahlen verkünden kann, geht es zwischen Königsbrück und Görlitz, Weißwasser und Zittau eher in kleinen Schritten voran.

Die Frage ist also, wie es weitergehen soll mit der Tourismuswerbung für die Region. Denn die ist wichtig, will die Oberlausitz im Konkurrenzkampf mit anderen Gebieten Deutschlands, aber auch mit den immer attraktiver werdenden polnischen und böhmischen Nachbarterritorien nicht das Nachsehen haben. Zu wenig Angebote für Reisende gibt es nicht zwischen Spree und Neiße. Ob Saurierpark in Kleinwelka, Kulturinsel Einsiedel, ein wachsendes Seenland oder die Gebirgszüge im Süden, ob sorbische Kultur oder schlesische Küche, ob Herrnhuter Sterne oder Pulsnitzer Pfefferkuchen – es gibt viel, das Gäste locken kann.

Soll die Oberlausitz dabei mit einer Stimme sprechen oder sich besser kleinteilig aufstellen? Darüber haben sich zwei Redakteure der Sächsischen Zeitung Gedanken gemacht. Sie sprechen sich einmal für ein gemeinsames Handeln aus und einmal dagegen.

