Gut zu wissen Gemeinsam für den Tourismus Für ein Förderprojekt will sich die Gemeinde mit Mittweida und Rossau zusammentun. Einige Gemeinderäte haben Bedenken.

Für Vorhaben an der Talsperre Kriebstein und im Zschopautal könnte es Fördergeld geben. Um in das neue Programm aufgenommen zu werden, müssen Kriebstein, Mittweida und Rossau zusammenarbeiten. Zu den Projekten gehören der Neubau des Fähranlegers, die Verlegung des Ruderbootanlegers und die Sanierung des Bootshauses. © DA-Archiv/DietmarThomas

Das Geld ist es, das einige Kriebsteiner Gemeinderäte daran zweifeln lässt, ob es richtig ist, sich gemeinsam mit der Stadt Mittweida und der Gemeinde Rossau für das neue Förderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ (KSP) zu bewerben. Aus dem könnten die drei Kommunen eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 66 Prozent erhalten, wenn sie Projekte in Angriff nehmen, die dem Tourismus an der Talsperre Kriebstein zugute kommen.

Genau dort liegt der Knackpunkt. „Das Vorhaben ist nicht bis zu Ende durchdacht“, meint Manuel Viertel (CDU) und fordert, den Punkt von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu nehmen. Ist für eines der Projekte der Zweckverband der Talsperre zuständig, „können wir nur bedingt Einfluss darauf nehmen. Denn wir haben nur ein Drittel der Stimmen im Verband“, so Viertel. Deshalb könne die Gemeinde Kriebstein auch zu Kasse gebeten werden, wenn im Haushalt kein Geld zur Verfügung stehe.

Dem widerspricht allerdings Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein). „Wir werden erst zur Zahlung herangezogen, wenn wir ein Projekt tatsächlich umsetzen“, erklärt sie. Jetzt gehe es vor allem darum, in das Förderprogramm aufgenommen zu werden. Kämmerer Wolfgang Hein ergänzt: „Verweigern wir den Beschluss zu dem Gemeinschaftsprojekt mit Mittweida und Rossau, haben wir kein Recht, einen Förderantrag zu stellen.“ Gleichzeitig würde Kriebstein auch die Vorhaben blockieren, die Mittweida und Rossau planen. Die Stadt Mittweida werde außerdem allein die Planungskosten übernehmen. „Sie kann für ihre Ortsteile die Städtebauförderung nicht nutzen, sich aber auch nicht allein für das KSP-Programm bewerben“, so Maria Euchler.

Ronny Kroll (Freie Wähler) bezeichnet das Projekt als tolles Konzept. Auch Andrea Röder-Reglich (CDU) und Sigert Schlimpert (Freie Wähler) meinen, dass sich die Gemeinde die Chance auf das Fördergeld nicht entgehen lassen sollte. Doch alle fordern einen Zusatz in dem Vertrag mit Mittweida und Rossau. Mit dem soll gesichert werden, dass die Gemeinderäte von Kriebstein über Vorhaben des Zweckverbandes der Talsperre informiert und diese erst umgesetzt werden können, wenn die Räte ihre Zustimmung gegeben haben. Mit dieser Klausel sprechen sich letztendlich alle Gemeinderäte für das Gemeinschaftsprojekt von Kriebstein, Mittweida und Rossau aus.

Zugute kommen soll die Zusammenarbeit Orten, die an der Talsperre oder im Zschopautal liegen. Für Mittweida sind das die Ortsteile Ringethal, Falkenhain, Lauenhain, Tanneberg, Kockisch, Weißthal, Neudörfchen und Rößgen. In der Gemeinde Kriebstein betrifft es Kriebethal, Kriebstein, Höfchen, Ehrenberg und Erlebach. Und in der Region Rossau sind Vorhaben in Rossau selbst, Weinsdorf/Liebehain und Hermsdorf vorgesehen. In den genannten Gebieten leben insgesamt reichlich 8 600 Einwohner. „Wenn das Förderprogramm einmal genehmigt ist, könnten auch weitere Orte dazukommen“, antwortet Maria Euchler auf eine entsprechende Frage von Susan Braune (CDU).

Die Vorhaben, die die drei Kommunen mithilfe des Förderprogramms umsetzen wollen, haben sie bereits in mehreren Schwerpunkten zusammengefasst. So sollen unter anderen im Hafenbereich die Ufermauern bis zur Seebühne erneuert und der Uferbereich gestaltet werden. Vorgesehen sind auch der Neubau des Fähranlegers, die Verlegung des Ruderbootanlegers, die Sanierung des Bootshauses und die Errichtung eines Sonnensegels über den Zuschauertribünen an der Seebühne. Die Sanierung der Wegeinfrastruktur an der Talsperre, die Untersuchung der Brücken in Ringethal und Lauenhain sowie die Erneuerung der Wander- und Besucherparkplätze in Tanneberg, Höfchen und Erlebach stehen ebenfalls auf der Liste. In Rossau geht es zum Beispiel um die 5,4 Kilometer lange Radsportstrecke und in der Mittweidaer Region um die Sanierung des Schlosses und die Weiterentwicklung des Baumparks Ringethal. Allerdings kann die Umsetzung der Vorhaben noch Jahre dauern. Und sollte Kriebstein dann das nötige Geld fehlen, können die Räte die Realisierung der Vorhaben auch ablehnen.

zur Startseite