Gemeinsam für den Sonnenstrahl Oberschüler besuchen die Kinderkrebsstation der Dresdner Uni-Klinik. Natürlich nicht mit leeren Händen.

© Symbolfoto: dpa

In dieser Woche besuchte der Kamenzer Jörg Demski, welcher sich schon länger für den Verein Sonnenstrahl in Dresden engagiert, gemeinsam mit zehn Kindern der 1. Oberschule Kamenz die Kinderkrebsstation der Dresdner Uni-Klinik. „Unsere Aktion für den Sonnenstrahl auf dem Forstfest schlug ein wie ein Paukenschlag und lässt heut noch Schwingungen spüren und dankbar erleben“, erzählt er voller Begeisterung. „Die Schüler gaben eine große Summe Geld, geschmückt mit wunderschönen gebastelten Sternen und Lebkuchen, auf der Station ab. Die aufklärenden Worte, welche aufmerksam von den Kindern verfolgt wurden, ließen ob der tragischen Situationen der kranken Menschlein manch Atem im versenkten Blick verstummen“, erzählt Jörg Demski. Doch die große Möglichkeit der Heilung bei Kindern, auch wegen des behüteten Umfeldes der Familien im Sonnenstrahlhaus, ließ sie aufatmen und ihren Beitrag umso mehr schätzen. Viel öfter müsste man solche Aktionen unternehmen, war man sich einig. Und auch schon junge Menschen an das schwierige Thema Krankheit und Tod heranführen. Schließlich gehört es mit zum Leben.

Neue Elternwohnungen geplant

Steinmetz Jörg Demski will sich auch weiterhin für den Verein einsetzen. „Hier sind wir alle gefragt, Beispiele zu geben und im Kleinen das Große vollbringen. Das Sonnenstrahlhaus ist derzeit komplett belegt und benötigt dringend neuen Wohnraum für die Eltern, wenn das Kind in der Uni-Klinik liegt“, weiß er. „Zwei neue Dachgeschosswohnungen sind deshalb für 2017 geplant und müssen ausgebaut und finanziert werden. Und so vieles mehr. Nicht irgendwo und irgendwie, sondern hier direkt vor unserer Nase in Dresden. 2016 hat uns alle berührt und verändert. Egal, in welcher Richtung sich ein jeder politisch und gesellschaftlich verantwortlich fühlt – wir werden das neue Jahr nur gemeinsam im Wort und fairem Tun meistern können. Der Nebel der Schwarz-Weiß-Kategorie muss verschwinden. Wir müssen eine gemeinsame Welt leben“, sagt er. Auch der Kamenzer Karnevals Club sammelt in der 30. Jubiläumssaison übrigens für den Sonnenstrahl e. V. Bei den Veranstaltungen stehen Spendenkassen dafür bereit.

Spenden : Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE82 8505 0300 3120 1134 32. BIC: OSDDDE81XXX; Verwendungszweck: Anlass + Spende.

www.sonnenstrahl-ev.org

zur Startseite