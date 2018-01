Gemeinsam erfolgreich lernen Das Kamenzer Gotthold-Ephraim- Lessing-Gymnasium bittet zur Stippvisite – mit Blutspende und Typisierungsaktion.

Viel drin beim Tag der offenen Tür am Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium in Kamenz am 26. Januar. Dieser findet diesmal erstmals in den Abendstunden statt. © PR

Kamenz. Unter dem Motto „Gemeinsam. Erfolgreich. Lernen“ gestaltet das Kamenzer Gymnasium am 26. Januar, 17 bis 20 Uhr, im Schulgebäude an der Macherstraße 146 einen Tag der offenen Tür. Zu diesem ereignisreichen und informativen Abend sind Interessierte ab 17 Uhr in der Dreifeld-Sporthalle zur Eröffnung willkommen. Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde der Bildungsstätte und vor allem die Viertklässler aus den Grundschulen der Stadt Kamenz und Umgebung sind herzlich eingeladen, die Lern- und Arbeitsbedingungen sowie die inhaltliche Umsetzung des Leitbildes am Gymnasium kennenzulernen. Die Schulleitung, Lehrer, Schüler, der Elternrat sowie der Förderverein des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums Kamenz erwarten möglichst viele Gäste. Und freuen sich auf anregende Gespräche. Auch Führungen werden angeboten – Einblicke in die Bildungsarbeit im Unterricht, in die Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften inklusive. Präsentiert werden innovative Inhalte, lokales, europäisches und internationales Engagement sowie das Wirken aller an der Entwicklung der Schule Beteiligten. Neu in diesem Jahr ist neben der Blutspendeaktion des DRK von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit zur Stammzellentypisierung. Für das leibliche Wohl wird es internationale Angebote geben. (PR)

