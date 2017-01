Gemeinsam durch den Ämterdschungel Die Caritas hilft Flüchtlingen in Freital bei der Wohnungssuche und Behördengängen. Die Berater sehen ein großes Problem.

Was Einheimischen mitunter schon schwerfällt, ist für Flüchtlinge wie Ghassan (l.) und Essam (r.) erst recht eine Herausforderung. Flüchtlingssozialberaterin Stefanie Hähnel hilft ihnen, bei Behördengängen den Durchblick zu bewahren. Derzeit kommen 230 Flüchtlinge regelmäßig in das Büro der Caritas. © Andreas Weihs

Seit mehr als einem Jahr hat Essam seine Frau und seine drei Kinder nicht gesehen. Der Syrer wohnt seit 2016 in Freital, seine Familie sitzt in der Türkei fest. Doch es gibt Hoffnung: Essam hat kürzlich seine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und das heißt: Der 40-Jährige hat nun die Möglichkeit, seine Familie nach Deutschland zu holen. Zunächst aber muss Essam eine Menge Unterlagen ausfüllen. Hilfe bekommt er dabei vom Team der Flüchtlingssozialarbeit der Caritas. Das Büro in der Dresdner Straße ist für viele Asylsuchende und Geflüchtete ein fester Anlaufpunkt.

Ob Wohnungssuche, Schulanmeldung, Arztbesuch, Behördengänge oder Jobvermittlung – die Beratungsstelle hilft bei allen Fragen des täglichen Lebens. Drei Berater zählen derzeit zum Freitaler Team. Momentan kommen 230 Asylsuchende regelmäßig zu ihnen in die Sprechstunden, die ein freiwilliges Angebot sind. Die Berater geben Tipps zu den richtigen Papieren, helfen beim Ausfüllen von Formularen, vereinbaren Termine bei den Ämtern, weisen den Weg durch den Behördendschungel, der für manch Einheimischen schon eine Tortur ist. „Wie kann ich Deutsch lernen und wo bekomme ich Arbeit – das sind die Fragen, die zuerst kommen“, sagt Anne Denkinger. Doch meist müssen sie und ihre Kollegen die Asylsuchenden erst mal bremsen. Denn so einfach und schnell geht es in den meisten Fällen nicht. Die deutsche Bürokratie ist kompliziert. Und gerade am Anfang des Flüchtlingszustroms waren die Behörden überfordert.

Volles Wartezimmer

Auch das Wartezimmer der Flüchtlingssozialarbeit, die 2013 in Freital startete, war damals überfüllt. So suchten vor einem Jahr noch rund 600 Flüchtlinge – die Sozialarbeiter sagen Klienten – Hilfe in der Freitaler Beratungsstelle. Damals gab es fünf Berater und mehr Sprechstunden. Bis die Unterkunft im früheren Leonardo-Hotel geschlossen wurde und die Zahl der Flüchtlinge zu sinken begann. Seither ist das Team kleiner. Dessen Arbeit wird über den Landkreis finanziert. Jedes Jahr prüft die Kreisbehörde den Beratungsbedarf, gibt entsprechend Geld für die Beratungsstellen im Landkreis frei.

Weniger Arbeit haben die Berater trotz der sinkenden Flüchtlingszahlen in Freital nicht. Im Gegenteil. Das Personal ist knapp kalkuliert. So betreut jeder Berater in Freital bis zu 150 Personen. Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Türkisch sind die Sprachen, in denen sie sich mit ihren Klienten verständigen. Manchmal helfen ehrenamtliche Dolmetscher aus. Zum Team gehört außerdem eine Kollegin, die sich speziell um die Flüchtlinge kümmert, die zwischen zwölf und 26 Jahre alt sind Eine weitere Kollegin steht als Ansprechpartnerin für alle anderen Migranten, etwa EU-Bürger und Spätaussiedler, bereit.

Auch wenn sie viele Probleme lösen können – bei ihrer Arbeit stoßen die Flüchtlingssozialberater regelmäßig an Grenzen. „Viele Flüchtlinge fragen uns, wie sie Kontakt zu ihren Nachbarn bekommen“, sagt Stefanie Hähnel. „Da können wir nur bedingt helfen, das hängt ganz wesentlich von der Bereitschaft der Einheimischen ab“, sagt sie. Noch ein Problem ist die Wohnungssuche. Es gebe zu wenig Sozialwohnungen. Zudem scheuen sich viele Vermieter, Wohnräume für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. „Viele ziehen nach Dresden, weil es da einfacher ist, eine Wohnung zu finden“, sagt Anne Denkinger.

Wie auch ihre Kollegen macht die studierte Sozialwissenschaftlerin ihren Job trotz aller Schwierigkeiten gern: „Es ist schön, die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten“, sagt sie. Allerdings: Bei vielen dauern die Asylverfahren noch zu lange, kritisiert sie. „Bei den einen sind es nur ein paar Monate, bei den anderen geht manchmal zwei Jahre nichts vorwärts.“ Das bremse die Migranten bei der Integration enorm.

Auch Essam steht noch ein langer Weg bevor, ehe er seine Familie bei sich haben kann. „Im Schnitt dauert der Familiennachzug ein bis anderthalb Jahre.“

