Gemeinsam auf Erfolgskurs THW und DLRG Görlitz feiern gemeinsam ihre Jubiläen. Zu einem Tag der offenen Tür sind die Görlitzer mit eingeladen.

Zwei Verbände in einem Boot: THW und DLRG Görlitz arbeiten oft zusammen, hier zum Beispiel bei einer gemeinsamen Übung auf dem Berzdorfer See. © Danilo Dittrich

Der Görlitzer Ortsverband des Technischen Hilfswerkes (THW) ist in Sachsen etwas Besonderes: Er war der erste, der im Freistaat aufgebaut wurde. Das war 1991, als es galt, jene Lücken zu schließen, die durch Wegfall der Formationen der DDR-Zivilverteidigung entstanden waren. Zur Gefahrenabwehr selbst indes bestand zwischen beiden deutschen Staaten kein gewaltiger Unterschied: Überall baute und baut sie vor allem auf die freiwilligen Helfer.

Seit über 25 Jahren also werden die THW-Leute gerufen für Aufgaben von Straßenumleitung bis Personenrettung. Vor allem seit den Hochwassern vergangener Jahre kennt jeder die blauen Einsatzwagen. Der nahe dem Görlitzer Flugplatz stationierte Ortsverband rückte jüngst auch immer wieder aus, um beim Aufbau von Flüchtlingsheimen und Not-Großzelten für Asylbewerber mitzuarbeiten. Und es gibt immer wieder die „Klassiker“, Einsätze zur Absicherung vom Radrennen, Europamarathon & Co. Es gibt eine Jugendgruppe, und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit anderen Einheiten, zum Beispiel der Wasserwacht der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. In diesem Jahr besteht auch der DLRG-Bezirk Görlitz 25 Jahre – das THW wartete, um nun gemeinsam zu feiern.

Nach einer offiziellen Feststunde mit geladenen Gästen ist am Sonnabend jeder willkommen, sich bei einem gemeinsamen Tag der offenen Tür über die beiden Verbände zu informieren. „Wir beantworten Ihre Fragen, wir stellen unsere Helfer vor, wir zeigen Ihnen unsere Technik“, wirbt der stellvertretende Ortsbeauftragte des Görlitzer THW, Paul Stengler. Die DLRG will mit Tauchtechnik, Boot und Zugfahrzeug dabei sein, was eine erlebnisreiche Besichtigung verspricht. „Das THW zeigt sowohl verschiedene Fahrzeuge als auch hydraulische Scheren und Spreizer, die neun Meter hohe Lichtmastanlage und vieles mehr. Auf die kleinen Gäste warten spannende Spiele. Sie können zum Beispiel Gegenstände per Knopfdruck mit dem Hebekissen bewegen“, kündigt Stengler an.

Und auch das ist durchaus ein Hintergrund dieses Tages, gesteht Paul Stengler: „Vielleicht entdeckt mancher sogar die ehrenamtliche Tätigkeit in einer solchen Organisation als neues Hobby für sich? Wir freuen uns über Verstärkung jeden Alters.“

Tag der offenen Tür, 10. Juni, 14 bis 17 Uhr, im Gelände des THW, Am Flugplatz 8 a (Gewerbegebiet)

www.goerlitz.dlrg.de oder www.thw-goerlitz.de

