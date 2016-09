Gemeinsam auf der Bühne Die Jugendtheater von Döbeln und Freiberg kooperieren. Erstmals wollen sie zusammen ein Stück inszenieren.

In der Inszenierung „Warum schlägt mein Herz?“ standen die Jugendlichen des Jungen Theaters Döbeln in der vergangenen Saison auf der Bühne. In diesem Jahr arbeiten die jungen Leute mit dem Freiberger Theaterjugendclub zusammen. © Jugendtheater

Um den Tausch der Geschlechter geht es in dem Stück „Ein Tag in meinen Schuhen“. Die Premiere ist für den 7. Januar 2017 im Döbelner TiB geplant. Auch im Freiberger Theater soll das Stück aufgeführt werden. Es ist die erste gemeinsame Inszenierung des Jungen Theaters Döbeln und des Theaterjugendclubs Freiberg.

Die beiden Gruppen arbeiten seit diesem Jahr nicht mehr solo, sondern kooperieren. Sie haben sich zum Jugendtheater Mittelsachsen (JTM) zusammengeschlossen. Die Fusion der Gruppen war ein lange bestehender Wunsch von Projektkoordinatorin Anselm Hühnel: „Als mein Kollege und ich selbst noch mit dem Jugendtheater auf der Bühne standen, haben wir bedauert, dass unsere Gruppen keine gemeinsamen Projekte gestartet haben. Jetzt befinden wir uns beide in leitenden Positionen und konnten unseren Plan in die Tat umsetzen.“

Unterstützung vom Förderverein

Anselm Hühnel spricht von Marvin Brettschneider. Er beendet gerade sein Studium der Sozialpädagogik und des Managements und ist der Spielleiter der Döbelner Gruppe. Er bezeichnet die finanzielle Situation im kulturellen Bereich als recht kritisch. Nur eine geringe Zahl der Arbeitsstunden werde honoriert. Der Großteil des Engagements erfolge bisher ehrenamtlich. „Aber wir haben viel Feuer und Leidenschaft für das Jugendtheater entwickelt“, meint Brettschneider. Das soll nun auf stabilere Füße gestellt und wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.

Unterstützung erhält das Jugendtheater Mittelsachsen von der Stiftung Landaufschwung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Sie finanziert das Vorhaben. Die Döbelner Gruppe erhält außerdem einen Zuschuss vom Förderverein „Freunde des Döbelner Theaters“. „Wir stehen hinter der Fusion. Wenn wir sehen, dass sie mit unserem Vereinszweck konform geht, werden wir das junge Theater weiter unterstützen“, sagt die Vorsitzende Simone Simon.

Zur Freiberger Gruppe gehören derzeit etwa 70 Jugendliche, zur Döbelner 14. „In den Döbelnern schlummert sehr viel Potenzial“, lobt Marvin Brettschneider. Bei einem Probenlager im Döbelner Theater haben sich die jungen Leute aus den beiden Städten kennengelernt. „Zu gemeinsamen Proben werden Fahrgemeinschaften in die jeweilige Stadt gebildet“, so Brettschneider.

Eigene Spielzeiteröffnung geplant

Das neue Konzept des JTM bringt strukturelle Veränderungen mit sich. Die Schüler können sich in verschiedenen Gruppen auf der Bühne ausprobieren und die Arbeitsweise des Theaters kennenlernen. Die Gruppen Losspielen und Weiterspielen sind besonders für Neueinsteiger geeignet. Freispielen nimmt Fortgeschrittene auf. Dabei können die Schüler selbst entscheiden, in welcher Gruppe sie gehen und in welchem Stück sie mitspielen wollen, so Anselm Hühnel. Die Fusion biete auch weitergehende Möglichkeiten, ergänzt Marvin Bretschneider. So könnten die jungen Schauspieler außerdem die Fotografie, das Grafikdesign, das Schreiben von Textbüchern oder die Verwaltung des Theaterinternets kennenlernen.

Für die kommende Spielzeit plant das JTM sechs Neuaufführungen. Dazu gehören eine Hamlet-Inszenierung und Franz Kafkas „Die Verwandlung“. Außerdem werden Jugendliche als Statisten auf den großen Bühnen und der Seebühne Kriebstein auftreten – unter anderem in „Der Wildschütz“ und „Hello Dolly“. Erstmals ist für Oktober eine separate Spielzeiteröffnung für das Jugendtheater geplant. (mit FP)

