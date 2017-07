Gemeinsam anpacken fürs Jugendcafé Am 16. August soll es in Zittau neu eröffnen. Dafür werden noch junge Leute gesucht, die sich mit einbringen wollen.

Zittau. Am 16. August soll das Zittauer Jugendcafé X eröffnen. Das Café sei ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche und solle ein zentraler Treffpunkt für alle Schüler der fünften bis zwölften Klassen aus Zittau und der Umgebung werden, schreibt Landkreis-Sprecherin Marina Michel.

Doch es gibt noch einiges an der Gestaltung zu tun, und alle Jugendlichen, die Interesse haben, sind dazu aufgefordert, mitzuhelfen. Dazu könne man einfach mal im Baustellencafé vorbeischauen. „Oder, falls Du Dich richtig mit einbringen willst, dann komm am Freitag, dem 28. Juli, um 9 Uhr ins Jugendcafé, Böhmische Straße 8“, heißt es in einem öffentlichen Aufruf, bei der Gestaltung des gemeinsamen Treffs mit anzupacken. (SZ)

Aktuelle Infos auf www.facebook.com/jugendcafeZi, Telefon: 0172 3485860, cafe_x@gmx.de

