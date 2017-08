Gemeinsam an einem Seil ziehen Über 70 Kinder mehrerer Jugendfeuerwehren haben an einem Zeltlager in Oybin-Hain teilgenommen.

Seilziehen war am letzten Tag des Zeltlagers angesagt. © Privat

Sechs verschiedene Jugendfeuerwehren sowie die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerkes (THW) haben jetzt ein gemeinsames Zeltlager an der Kammbaude in Oybin-Hain gestaltet. Teilgenommen haben daran über 70 Kinder. Darüber informierten die beteiligten Wehren. Beteiligt waren die Jugendfeuerwehren aus Oybin, Jonsdorf, Zittau, Hartau und Eichgraben sowie aus Nemt. Die Eichgrabener Jugend ist zum ersten Mal dabei gewesen, die Jugendwehr in dem kleinen Ortsteil hat sich erst im Vorjahr wiedergegründet, nachdem die Jugendarbeit viele Jahre ruhte. Am ersten Tag des gemeinsamen Zeltlagers ist am Olbersdorfer See trainiert worden, wie Teilnehmer berichten.

Es ist unter anderem mit Leicht- und Mittelschaum gelöscht und Erste Hilfe geübt worden. Nachmittags gab es einen Geländemarsch und abends obendrauf noch eine Nachtwanderung. Am nächsten Tag standen dann Sport und Spiel wie beispielsweise Tauziehen und Volleyball im Vordergrund. (SZ/jl)

