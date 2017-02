Gemeinsam alt geworden Die Ehe von Sigrid und Kurt Gorki hält seit 65 Jahren, am Mittwoch konnten die Zittauer ihre eiserne Hochzeit feiern.

Sigrid und Kurt Gorki feiern am Mittwoch ihre eiserne Hochzeit. © thomas eichler

„Niemand weiß, wie lange eine Liebe hält. Manchmal sind es 65 Jahre, manchmal nur zwei Wochen. Wer sich 65 Jahre liebt, weiß aber, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt.“ Mit diesen Worten gratulierte die Leitung des Senioren-Pflegeparks „Zur Linde“ am Mittwochvormittag dem Ehepaar Sigrid und Kurt Gorki. Die beiden konnten schließlich ein besonderes Jubiläum feiern: ihre eiserne Hochzeit. Vor genau 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Die Gorkis sind das vierte Ehepaar im Senioren-Pflegepark „Zur Linde“, das dieses besondere Hochzeitsfest begehen kann.

An jenem 22. Februar 1952 – Sigrid und Kurt Gorkis Hochzeitstag – habe es geregnet, erinnert sich die 85-jährige Jubilarin. Auch 65 Jahre später zeigte sich das Wetter nicht von seiner besten Seite. Aber das Ehepaar Gorki ließ sich davon nicht die gute Laune nehmen. Sichtlich bewegt nahmen sie die zahlreichen Gratulationen der Pflegerinnen, Mitbewohner und von Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) entgegen. Der Rathauschef kennt den Jubilar noch aus seiner Schulzeit: Kurt Gorki war viele Jahre Lehrer an der 9. Oberschule in Zittau und unterrichtete hier den heutigen Oberbürgermeister in Geographie, wie der sich sofort erinnerte. Kurt Gorki kam 1948 aus der russischen Gefangenschaft zurück und wurde wenig später einer der letzten Neulehrer von Zittau. Der Beruf hatte den jetzt 93-Jährigen auch mit seiner späteren Ehefrau zusammengebracht. Sigrid Gorki war seinerzeit in der Kita in Eckartsberg tätig, während er an der Eckartsberger Schule unterrichtete.

Hartnäckig habe er um seine Sigrid geworben, berichtet Kurt Gorki. Anfangs wollte seine Frau keinen älteren Mann, doch weil er nicht locker ließ, sie schließlich ins Kino einlud, sagte sie ja. „Sie ist fast wie ein Stück von mir“, schwärmt der 93-Jährige von seiner Frau. In 65 Jahren haben die Gorkis Höhen und Tiefen durchlebt. So kämpften sie auch mit gesundheitlichen Problemen. Auch vor zwei Jahren war Sigrid Gorki sehr krank, deshalb entschieden sie sich, die eigene Wohnung nach 54 Jahren gegen einen Platz im Pflegepark einzutauschen. Hier fühlen sie sich nach eigener Aussage wohl. Bei den anderen Bewohnern und Mitarbeitern sind sie beliebt. Kurt Gorki ist einer, der mithilft, wo Unterstützung gebraucht wird. In der Hauswirtschaftsgruppe schält er gerne Kartoffeln, schneidet Zwiebeln oder putzt Gemüse. Zu seiner eisernen Hochzeit hat er mal darauf verzichtet. (SZ/jl)

