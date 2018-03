Gemeindewehrleiterwahl wird Ende April wiederholt

Erstmals war bei der Wahl des Bernsdorfer Gemeindewehrleiters in diesem Jahr auch die Briefwahl möglich – und gleich sorgte das für Probleme, die mit dazu beigetragen haben, dass die am 16. Februar erfolgte Wahl von Ingolf Höntsch zum neuen Gemeindewehrleiter durch Bürgermeister Harry Habel für ungültig erklärt wurde.

Wie gestern vom Stadtoberhaupt zu erfahren war, hatte es in der Woche nach der Wahl gleich drei Einprüche gegeben. Diese beschäftigten sich mit dem Wahl-Prozedere und mit der Berechtigung, an der Wahl teilzunehmen. Letzteres betrifft den Spielmannszug Wiednitz/Schwarzkollm. Nur die Mitglieder, die auch im aktiven Dienst stehen, waren zur Wahl zugelassen, so die Schilderung des Bürgermeisters. Das soll nun, darauf hat man sich am Freitag im Gemeindefeuerwehrausschuss verständigt, derart verändert werden, dass alle Mitglieder des Spielmannszuges, die mindestens 16 Jahre alt und Mitglieder der Feuerwehr sind, an der Wahl teilnehmen können. Einen entsprechend veränderten Wahlmodus soll der Stadtrat in der kommenden Woche beschließen. Darin wird auch das Prozedere der Briefwahl, die weiterhin angeboten werden soll, konkret festgelegt.

Wie von Harry Habel zu erfahren war, habe die Stadt die Einsprüche gegen die Gemeindewehrleiterwahl auch vom Landratsamt Bautzen prüfen lassen und die Empfehlung erhalten, eine Neuwahl durchzuführen. Deren Termin wurde bereits mit dem 27. April festgelegt. Im Vorfeld wird es noch mal für alle Interessierten die Möglichkeit geben, die Kandidatur für die Wahl zum Gemeindewehrleiter bzw. Stellvertreter des Gemeindewehrleiters zu erklären.

Bei der Wahl am 16. Februar hatte Ingolf Höntsch aus Straßgräbchen 64 Stimmen und der bisherige Gemeindewehrleiter René Gebauer aus Bernsdorf 57 Stimmen bekommen. Die Stellvertreter-Wahl wurde letztlich nicht mehr ausgezählt.

zur Startseite