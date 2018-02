Gemeindewehrleiter-Wahl: Ingolf Höntsch übernimmt wieder! In einer Kampfabstimmung zieht der bisherige Feuerwehrchef den Kürzeren. Wer Stellvertreter wird, die Entscheidung wurde vertagt.

Der Bernsdorfer Bürgermeister Harry Habel gratulierte dem neuen Gemeindewehrleiter Ingolf Höntsch zu dessen Wahl. Der 55-Jährige aus Straßgräbchen war von 2007 an der erste Gemeindewehrleiter von Bernsdorf, ehe er das Amt 2013 abgegeben hatte. Foto: Ralf Grunert © Ralf Grunert

Das war wirklich knapp: Bei der Wahl des Bernsdorfer Gemeindewehrleiters für die nächsten fünf Jahre bekam Ingolf Höntsch aus Straßgräbchen 64 Stimmen. Er löst damit René Gebauer aus Bernsdorf ab, für den sich 57 Kameraden und Kameradinnen entschieden haben, und übernimmt wieder die Funktion, die er bis 2013 schon einmal innehatte.

Bei 160 Wahlberechtigten aus den Ortsfeuerwehren Bernsdorf, Großgrabe, Straßgräbchen und Wiednitz war die Wahlbeteiligung mit 121 Personen sehr hoch. Dazu trug nicht unwesentlich die Briefwahl bei, die erstmals überhaupt bei der Gemeindewehrleiterwahl möglich war und die von 31 Personen genutzt wurde. Das allerdings sorgte auch dafür, dass die ebenfalls bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im „Grünen Wald“ geplante Wahl des Stellvertreters des Gemeindewehrleiters noch nicht abgeschlossen werden konnte. Im Zeitraum der Briefwahl gab es nämlich mit Andreas Hentschel, dem bisherigen Stellvertreter, nur einen Bewerber für dieses Amt. Nachdem René Gebauer bei der Gemeindewehrleiter-Wahl den Kürzeren gezogen hatte, erklärte er auf Nachfrage von Falk Handschag von der Wiednitzer Ortsfeuerwehr seine Bereitschaft, auch für den Stellvertreter-Posten zu kandidieren. Damit gab es eine neue Konstellation und eine Wahlmöglichkeit, die die Briefwähler nicht hatten. Das Problem wurde so gelöst, dass die am Freitagabend Anwesenden ihre Stimme abgeben konnten und die Wahlurne nun so lange verschlossen bleibt, bis alle 31 Briefwähler noch mal aufgesucht wurden, um zwischen Andreas Hentschel und René Gebäuer ihre Wahl zu treffen. In schätzungsweise zwei Wochen, so hieß es, müsste der neue Stellvertreter feststehen.

Der 55-jährige Ingolf Höntsch, der auch Mitglied des Stadtrates und Ortsvorsteher von Straßgräbchen ist, möchte die Gemeindefeuerwehr in „einem kooperativen Führungsstil“ führen. „Aus meiner Sicht gibt es ein Auseinanderdriften der Ortsfeuerwehren“, erklärte er vor seiner Wahl und kündigte an, die Wehren wieder zusammenführen zu wollen. Kameradschaft und Verbundenheit untereinander, nicht nur bei Einsätzen, sondern auch bei der Ausbildung seien wesentliche Aspekte. „Es sind noch viele Baustellen offen, die gemeinsam angepackt werden müssen.“ erklärte er.

