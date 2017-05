Gemeindewehrleiter bestimmt Die Feuerwehr der Gemeinde hat einen neuen Chef. Allerdings erst einmal nur auf Zeit.

Sören Drummer ist der neue Gemeindewehrleiter von Laußnitz. © Matthias Schumann

Der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Laußnitz, Sören Drummer, ist nun auch der Gemeindewehrleiter in Laußnitz und damit für die beiden Wehren in Laußnitz und Höckendorf zuständig. Die Gemeinde Laußnitz hatte bisher keinen Gemeindewehrleiter, der Gemeinderat hat nun kurzfristig Sören Drummer eingesetzt. Drei Feuerwehrmänner haben in der Gemeinde die nötige Ausbildung dafür. Der 32-Jährige übernimmt die Aufgabe kommissarisch bis zur Wahl im 2. Quartal 2018. Als Stellvertreter wurde Ronny Klotzsche bestimmt. (SZ/pre)

