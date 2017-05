Gemeindeverwaltung telefonisch stillgelegt Seit Montag sind die Verwaltung in Dorfhain und etliche Firmen nicht erreichbar. Grund sind wohl Bauarbeiten.

Die Leitungen in der Gemeindeverwaltung sind tot. © dpa

Kein Anschluss unter dieser Nummer – diese Erfahrung machten diese Woche etliche Dorfhainer. Seit Montag sind die Gemeindeverwaltung und etliche Firmen nicht erreichbar. Ob auch Privathaushaushalte betroffen sind, konnte Bürgermeister Olaf Schwalbe nicht bestätigen. „Ich weiß nur, dass bei uns weder Telefon noch Fax, noch E-Mails funktionieren.“ Stattdessen nutzt Mitarbeiterin Heike Linné ihr privates Handy. An die Nummer wurde auch eine Rufumleitung eingerichtet. Grund für die Störung sind wohl Bauarbeiten am Telekomnetz in Dorfhain. „Das kann ja mal passieren. Aber dass eine ganze Woche gar nichts mehr geht, ist schon ein Armutszeugnis für so ein großes Unternehmen“, sagte Schwalbe. Die Telekom war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (hey)

