Gemeinderat vertagt Entscheidung über Herwigsdorfer Sportplatz-Eichen Ein Gutachter erklärt die Bäume für gesund und sicher. Wiedervorlage im September.

Die Entscheidung über das Schicksal der Eichen am Herwigsdorfer Sportplatz wurde erneut vertagt. © Rafael Sampedro

Das Schicksal der vier Eichen am Sportplatz von Herwigsdorf bleibt vorläufig ungeklärt. Denn bevor ein Baum fällt, muss erst einmal eine Entscheidung fallen. Und die hat der Gemeinderat von Rosenbach am Donnerstag vertagt.

In der Sitzung sollte der Rat über einen Einwohnerantrag beraten und beschließen. Der Antrag hatte sich gegen einen Gemeinderats-Beschluss gewendet, die vier Eichen am Sportplatz abzuholzen. Nach der Sächsischen Gemeindeordnung muss sich ein Gemeinderat auf einen solchen Antrag hin erneut mit einem Thema befassen. Karl Heinz Eckert, der den Einwohnerantrag eingebracht hatte, erklärte in der Sitzung, das Eichen-Ensemble am Sportplatz habe eine ortsbildprägende Wirkung und sei daher besonders schutzbedürftig. Auch Bürgermeister Roland Höhne (CDU) ist für einen solchen Ensemble-Schutz.

Der Sportverein TSV Herwigsdorf beklagt, die Bäume würden den Platz austrocknen und den Spielbetrieb stören. Weil immer wieder Totholz aus den Eichen falle, seien sie zudem gefährlich. Dem widersprach ein von Bürgermeister Höhne beauftragter Baumgutachter. Der trug vor, dass von den Bäumen keine Gefahr ausgehe. Sie seien standsicher und nicht krank. Den gelegentlichen Totholz-Abwurf erklärte er mit dem Stress, den die Bäume bereits vor über 20 Jahren beim Bau des Sportplatzes ausgesetzt worden seien.

„Der Rat wird nun in einer nichtöffentlichen Vorberatung eine Beschlussvorlage erstellen“, sagt Bürgermeister Höhne der SZ. In der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung im Dezember werde endgültig beschlossen, ob die Eichen fallen müssen.

