Gemeinderat tritt zurück Markus Lohse scheidet aus dem Burkauer Gremium aus. Offiziell aus Zeitgründen. Inoffiziell aufgrund interner Differenzen.

© Thorsten Eckert

Gemeinderat Markus Lohse ist auf eigenen Wunsch aus dem Burkauer Gemeinderat ausgetreten. Er begründet sein frühzeitiges Ausscheiden damit, beruflich sehr stark eingebunden zu sein und so nicht mehr ausreichend Zeit für die Ausübung des Amtes zu haben, wie er auf Anfrage der SZ sagt. Lohse sagt auf Nachfrage aber auch: „Ich trete auch zurück, weil die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinderäten und dem Bürgermeister nicht so funktioniert, wie es meiner Auffassung nach sein müsste.“ Unter anderem habe er sich heftiger interner Kritik ausgesetzt gesehen, nachdem er dem Rückkauf der ehemaligen Mittelschule durch die Gemeinde nicht zugestimmt hatte, wie er sagt. Markus Lohse begründete sein Nein zum Kauf damals mit zu hohen Kosten und mit dem Fehlen eines Nutzungskonzeptes. „Kritik muss in einem konstruktiv arbeitenden Gemeinderat möglich sein. Das ist hier nicht der Fall. Das kann ich nicht akzeptieren“, so der 38-Jährige.

Der selbstständige Kfz-Technik-Meister, saß als Mandatsträger für die CDU im Gemeinderat. Ihm folgt nun voraussichtlich Jörg Erichsen aus Auschkowitz. Er hatte bei der vergangenen Wahl nach Markus Lohse die meisten Stimmen auf der CDU-Liste. Wie Jörg Erichsen auf Anfrage sagte, stünde er für das Amt bereit. Der Gemeinderat muss als Voraussetzung zunächst am 22. März einen entsprechenden Beschluss fassen. Stimmen die Abgeordneten mehrheitlich zu, wird Jörg Erichsen vereidigt und ist danach stimmberechtigt. (cm)

