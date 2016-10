Gemeinderat tagt in Brockwitz

Die für Ende Oktober geplante Gemeinderatssitzung wird am Dienstag nachgeholt. Das Gremium trifft sich diesmal um 19.30 Uhr im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Brockwitz.

Gleich drei Tagesordnungspunkte befassen sich mit dem Bebauungsplan für das künftige Logistikcenter der Kronospan GmbH Lampertswalde. Es soll gegenüber des Laminatbetriebes, auf dem Feld südlich der Bundesstraße 98 errichtet werden.

Außerdem soll der Gemeinderat neue Elternbeträge für die Nutzung der Kindertagesstätte beschließen. Auch erste Änderungen der noch nicht mal zwei Jahre alten Abwasserbeseitigungssatzung sind Thema. Diese Satzung ist erst am 1. Januar 2015 in Kraft getreten und betrifft die Ortsteile Blochwitz, Brößnitz und Weißig am Raschütz. (SZ/jö)

