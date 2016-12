Gemeinderat stimmt höherer Grundschuld für Freinet-Schule zu Mit dem Kinderlandverein als Träger wurde im Januar ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Das Haus soll saniert werden.

Höchste Zeit für eine Sanierung: Freie Freinet-Schule in Friedewald. © Arvid Müller

Seit 15 Jahren werden in der freien Freinet-Schule nun schon Grundschüler unterrichtet. Das Haus selbst ist allerdings bereits über 100 Jahre alt. Höchste Zeit für eine Sanierung. Vor vier Wochen überreichte Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth dafür einen Scheck in Höhe von rund 480 000 Euro. Das sind 40 Prozent der geförderten Baukosten, die mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt sind. Damit sollen unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz sowie den Gesundheits- und Arbeitsschutz umgesetzt werden. Dazu gehört beispielsweise ein zweiter Rettungsweg. Außerdem soll das Gebäude einen Anbau bekommen. In dessen Erdgeschoss werden ein Speisesaal und die Ausgabenküche integriert. Im ersten Obergeschoss sind Fachunterrichts- bzw. Atelierräume und Werkstätten geplant.

Mit dem Erbbaurechtsvertrag hatten die Gemeinderäte bereits einer der Beleihung in Höhe von 300 000 Euro zugestimmt. Damit die Fördermittel in Anspruch genommen werden können, müssen diese in voller Höhe als Grundschuld zugunsten der Sächsischen Aufbaubank eingetragen sein. Der Gemeinderat gab dafür nun in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht. Bei einer Gegenstimme. (SZ/gör)

