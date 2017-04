Gemeinderat kritisiert geplante Schallschutzwand Manfred Remmer (SPD) befürchtet eine Verschandelung des Ortsbildes von Rathen. Das Geld sollte für leisere Zugtechnik ausgegeben werden.

Gegen den Bahnlärm soll Rathen mit einer hohen Schallschutzwand abgeschottet werden. © Marko Förster

Eine drei Meter hohe Schallschutzwand auf 850 Metern Länge am Bahndamm durch den Kurort Rathen zu bauen, hält Gemeinderat Manfred Remmer (SPD) für fragwürdig. Diese Maßnahme ist in einer Machbarkeitsstudie zur Reduzierung des Bahnlärms im Elbtal vorgeschlagen worden. Die Studie hatte die Bahntochter DB Netz AG in Auftrag gegeben und wurde nun in Kurort Rathen und auch in Bad Schandau, wo ebenfalls Schallschutzwände geplant sind, öffentlich diskutiert.

Rathens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) hatte in dieser Sondergemeinderatssitzung eine Tendenzabstimmung unter den anwesenden knapp 30 Besuchern gemacht. Die überwiegende Mehrheit befürwortete den Bau. Die betroffenen Bürger nehmen alles, was sie kriegen können. Hauptsache es wird leiser.

Manfred Remmer hält die geplante Wand für übertrieben. „Für die wenigen Anwohner, die damit einen kleinen Vorteil haben würden, wäre der Aufwand nicht zu rechtfertigen“, erklärt er. Nur in dichter besiedelten Orten wie Heidenau oder Coswig sei das geeignet. Als Anlieger an der Bahnlinie sei Remmer „selbstverständlich für eine nachhaltige Lärmbekämpfung“. Aus seiner Sicht wäre es aber wirksamer, wenn das Geld für die Verbesserung des Bahnkörpers und vor allem für die technische Beschaffenheit der Züge eingesetzt würde. Der Nutzen für einen wirksamen Schallschutz für geschätzte zwei Millionen Euro allein im Bereich Rathen konnte seiner Meinung nach in der Sondersitzung nicht ansatzweise verdeutlicht werden.

Ähnlich verlief die öffentliche Diskussion in Bad Schandau. Auch dort meldeten sich fast ausschließlich Befürworter der Schallschutzwände zu Wort. Allerdings wurden auch dort wie in Kurort Rathen weitere Informationen gefordert. Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) erklärte, dass deshalb das Verkehrsministerium gebeten wurde, die Frist zur Stellungnahme der Kommunen zu dem Projekt zu verlängern. Die war knapp bemessen und endete am 22. April.

