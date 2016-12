Gemeinderat entscheidet über Imbiss im Freibad

Wenn Dorfhain Anfang Mai 2017 sein Bad öffnet, soll auch die Imbiss-Versorgung wieder funktionieren. Wer dann für Würstchen, Pommes und Eis sorgt, will der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend, den 19. Dezember, entscheiden. Bisher wurde der Imbiss für die Badegäste immer von den Wirten des Dorfhainer Sportcasinos betrieben. Die bisher letzten Pächter hatten sich im September dieses Jahres zurückgezogen. Als Grund nannten sie fehlende Umsätze. Nun soll der Gemeinderat entscheiden, wie und mit wem es weitergeht. Außerdem steht die Beratung über den Haushalt 2017 auf der Tagesordnung. Die Gemeinde legt darin fest, in welche Projekte und Vorhaben Geld investiert wird. Die Sitzung findet im Hotel Zum Erbgericht in Höckendorf statt, der öffentliche Teil beginnt gegen 19.45 Uhr. (hey)

zur Startseite