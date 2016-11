Gemeinderat diskutiert über Feuerwehr Thema sind auch Verkäufe von Grundstücken und Bauanträge. Außerdem beantwortet die Wachauer Verwaltung Fragen der Bürger.

© Thorsten Eckert

Ein Beschluss zu Grundstücksverkäufen steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Wachauer Gemeinderates. Sie findet an diesem Mittwoch um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung Teichstraße 4 in Wachau statt. Alle Interessenten sind dazu eingeladen. Darüber hinaus entscheidet der Gemeinderat über Bau- und Baumfällanträge sowie die Annahme von Spenden. In einem weiteren Tagesordnungspunkt geht es um den Einsatz des Gemeindewehrleiters. Ihm unterstehen die vier Wehren in den Ortsteilen Wachau, Leppersdorf, Seifersdorf und Lomnitz.

Außerdem informiert Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) über neueste Entwicklungen in der Gemeinde. Mitglieder der Gemeindeverwaltung beantworten Fragen der Gemeinderäte und Bürger. Es handelt sich um die vorletzte Sitzung des Wachauer Gemeinderates in diesem Jahr. Die letzte findet dann am Mittwoch, dem 14. Dezember, statt. Beginn ist ebenfalls um 19 Uhr. (SZ)

