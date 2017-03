Gemeinderat diskutiert Studie zum Bahnlärm In Rathen wird eine Studie zum Lärmschutz vorgestellt. Es wäre ein Millionenprojekt.

Im Elbtal dröhnen die Züge ziemlich laut. © Marko Förster

Als erste Gemeinde, die an der Bahnstrecke im Elbtal liegt, befasst sich der Kurort Rathen mit der Machbarkeitsstudie zur Lärmminderung im Elbtal. Das steht unter anderem auf der Tagesordnung des Gemeinderates am Montag, dem 27. März. Die Ergebnisse der Studie liegen seit Kurzem vor. Erarbeitet hatte sie ein Planungsbüro im Auftrag der Deutsche Bahn Netz AG. Demnach sollen im Elbtal rund 61 Millionen Euro für Lärmschutz ausgegeben werden. Für den Großteil des Geldes sollten der Studie zufolge Lärmschutzwände errichtet werden. Die konkrete Umsetzung wird jedoch von der Akzeptanz in den Kommunen abhängig gemacht. Im Kurort Rathen sollte der Studie zufolge eine drei Meter hohe Schallschutzwand auf einer Länge von 850 Metern gebaut werden. Sie soll auf der Elbseite der Schienen errichtet werden. Zusätzlich sind neue Schienenstegdämpfer geplant. Die Sitzung ist öffentlich. (SZ/gk)

Gemeinderat Rathen, 27.3., 19 Uhr, Haus d. Gastes

zur Startseite