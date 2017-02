Gemeinderat berät zum Haushalt Der Arnsdorfer Finanzplan für das Jahr 2017 steht und wurde öffentlich ausgelegt. Nun muss er noch beschlossen werden.

Der Gemeinderat von Arnsdorf kommt am Montagabend, dem 20. Februar, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dabei steht ein wichtiger Punkt gleich zu Beginn der Tagesordnung auf dem Programm: Der Haushalt für das Jahr 2017. Die Finanzplanung hatte in den vergangenen Tagen bereits öffentlich ausgelegen, sodass alle Bürger Zeit hatten, sich in die Vorhaben der Gemeinde einzulesen und eventuelle Einwände oder Bedenken zu äußern. Nun beschäftigt sich am Montag noch der Gemeinderat mit dem Haushalt.

Im weiteren Verlauf sollen die ehrenamtlich Gewählten noch über eine Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Freizeitpark Arnsdorf“ entscheiden. Außerdem stehen die einzelnen Verträge zum geplanten Ersatzneubau der Plattenbauschule an der Stolpener Straße auf der Tagesordnung. Die Gemeinde hatte die Vergabe an die einzelnen Firmen zwar bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die Vertragsverhandlungen sind aber nun erst zu einem Ende gekommen. Über eine Unterzeichnung durch die Bürgermeisterin Martina Angermann muss der Gemeinderat deshalb noch abstimmen. Geplant ist, die alte Plattenbauschule teilweise abzureißen und anschließend zu sanieren. Außerdem soll die Gemeinde endlich eine neue Turnhalle erhalten.

Die Sitzung des Gemeinderates am Montag beginnt um 19 Uhr im Beratungsraum der Freiwilligen Feuerwehr an der Kleinwolmsdorfer Straße 34. Nachdem die Gemeinderäte die Tagesordnung behandelt haben, können am Schluss noch interessierte Bürger ihre Fragen an die Bürgermeisterin stellen. (ste)

