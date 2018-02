Gemeinderat berät zu Bauthemen Dabei spielen nahezu alle Arnsdorfer Ortsteile eine Rolle. Zudem wird ein weiteres ehrenamtliches Mitglied verabschiedet.

© Thorsten Eckert

Arnsdorf. 2018 soll ein Jahr werden, in dem einige Bauvorhaben in Arnsdorf endlich vorangehen. Und über gleich drei größere Vorhaben spricht der Gemeinderat am kommenden Mittwoch. Denn am Abend des 21. Februars treffen sich Arnsdorfs ehrenamtliche Politiker zu ihrer zweiten Sitzung in diesem Jahr. Und die hat thematisch, wie bereits erwähnt, so einiges zu bieten. So liegt unter anderem die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den lang geplanten Löschwasserteich in Fischbach auf den Tischen der Entscheidungsträger. Außerdem dürfen sie offiziell die Bauleistungen für die Schmiedebrücke in Wallroda vergeben. Die Querung wurde beim Hochwasser vor mittlerweile fast fünf Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Sanierung kam aufgrund der Schäden nicht in Frage, nun soll endlich der Ersatzneubau kommen. Ein weiteres Bauvorhaben, über das die Gemeinderäte beraten, ist die grundhafte Sanierung der Teichstraße direkt in Arnsdorf. Hier soll die Planung bestätigt werden, die einen Abend zuvor den Anwohnern während einer Bürgerversammlung im Schulpavillon präsentiert wird.

Doch auch eine unschöne Aufgabe haben die ehrenamtlichen Politiker in ihrer nächsten Sitzung. Denn aufgrund eines neuen Wohnortes wird nach Kay Scheidemantel, der bereits im Januar verabschiedet wurde, nun auch Sven Scheidemantel vorzeitig von seiner Arbeit als Gemeinderat entbunden. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Beratungsraum der Freiwilligen Feuerwehr (Kleinwolmsdorfer Straße 34). Am Ende können Bürger ihre Fragen an Bürgermeisterin Martina Angermann stellen. (ste)

