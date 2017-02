Gemeinderäte bestellen zwei neue Wehrleiter

Bei der kommenden Sitzung der Klingenberger Gemeinderäte an diesem Dienstag, dem 14. Februar, werden unter anderem die neuen Leiter von zwei Ortsfeuerwehren bestellt. In Beerwalde übernimmt Tobias Krell. In Obercunnersdorf steht künftig Andreas Thümmel an der Spitze der Wehr, bei der auch sein gleichnamiger, aber älterer Onkel aktiv ist. Darüber hinaus sind die Sanierung der Turnhalle in Pretzschendorf und zum Beispiel auch eine Neuanschaffung für den Bauhof Themen. Die Sitzung im Hotel-Gasthof „Zum Erbgericht“ in Höckendorf beginnt um 19 Uhr. (SZ/skl)

