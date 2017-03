Gemeinden wollen zusammen feiern Rosenthal-Bielatal und Jihlove können sich vorstellen, grenzübergreifend Höhepunkte zu organisieren.

Rosenthals Maskottchen, Robi Rucksack, ist in Feierlaune. © SZ/Gunnar Klehm

Die tschechische Nachbargemeinde Jihlove hat jetzt in Rosenthal-Bielatal angefragt, ob man nicht öfter zusammen feiern wolle. Die Tschechen haben dazu zum Ortsfest am 26. August auf dem Schneeberg eingeladen. Zudem ist das traditionelle Wenzelsfest am 30. September in der Stadt geplant. Dort würde man sich freuen, wenn etwa die Feuerwehr aus Rosenthal-Bielatal mit ein paar Angeboten käme. Sehr interessant fanden die Tschechen, die beim Ortsfest in Bielatal mit dabei waren, die Oldtimerschau und könnten sich vorstellen, diese auch in Jihlove zu zeigen. Der Bürgermeister von Rosenthal-Bielatal hat sich über die Anfrage gefreut, wie er sagt. „Wir werden da bestimmt etwas hinkriegen“, sagte er jüngst im Gemeinderat. Im Gegenzug könnten sich die Jihlover vorstellen, zum geplanten Faschingsumzug eine Delegation ins Bielatal zu schicken. Dazu wollen sie sich auch um Fördermittel bemühen. Die EU fördert grenzüberschreitende Begegnungen. (SZ/gk)

