Gemeinden wollen Landfunkstelle Thiendorf, Schönfeld und Lampertswalde wollen sich gemeinsam für Ernstfälle rüsten. In Schönborn soll eine Einsatzleitung entstehen.

© Symbolfoto

Der Thiendorfer Gemeinderat hat schon zugestimmt, in Schönfeld und Lampertswalde soll es demnächst beschlossen werden: eine gemeinsame Einsatzleitung der drei Kommunen in der ehemaligen Gemeindeverwaltung Schönborn.

Dort – mitten im Dorf – soll eine sogenannte Landfunkstelle für örtlich begrenzte Schadenslagen eingerichtet werden. Jede Kommune ist zur Vorhaltung einer solchen Vorsorge verpflichtet. Mit Funk ausgestattet, sollen Einsatzkräfte von hier in Katastrophen koordiniert werden. Nötig ist dazu, falls alle zustimmen, die technische Ausstattung und regelmäßige Unterhaltung der ortsfesten Unterleitstelle. Zum Beispiel bei der Feuerwehr in Ebersbach oder in Nünchritz gibt es das schon. Die Nünchritzer Stelle hat sich beim Elbehochwasser 2013 schon bewährt. Die Glaubitzer bzw. Radeburger Stellen sind Kleinbusse.

