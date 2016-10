Gemeinden dürfen kostenlos plakatieren In Kreischa sollen Kommunen und Kirche künftig offiziell gebührenfrei Plakate aufhängen können. Nicht jeden freuen sie.

Kann das Plakatieren an Kreischas Straßenlampen ganz verboten werden? © Symbolfoto: André Wirsig

Kreischa. Können Kreischas Straßenlampen künftig plakatfrei bleiben? Diese Frage kam jetzt im Verwaltungsausschuss auf. Anlass war eine Formalie: die Änderung der Sondernutzungssatzung, die unter anderem das Aufstellen von Verkaufsständen und das Plakatieren regelt. Sondernutzungen wie diese sind für öffentlich-rechtliche Körperschaften, beispielsweise Nachbargemeinden, seit jeher gebührenfrei. In der Satzung war dies nicht eindeutig formuliert.

In diesem Zusammenhang kam aus dem Ausschuss die Frage auf, inwiefern die Gemeinde Forderungen an die Plakatierenden stellen kann oder ob das Plakatieren an Straßenlampen gar ganz verboten werden kann. Das Problem sei, dass die Befestigung der Werbeschilder die Lichtmasten beschädigt. Vor einigen Jahren seien auch Wahlplakate angezündet worden. Dies würde die Beschichtung der Masten angreifen.

Große Spielräume sieht Bürgermeister Frank Schöning nicht. Es lasse sich nicht verhindern, dass an Masten plakatiert wird, da die Gemeinde sonst andere Möglichkeiten schaffen müsste. Zudem gebe es für die Plakatierung, die bei der Gemeinde beantragt werden muss, bereits Regeln. Mit dem Bescheid werden diese an die Plakatierenden verschickt. In den Hinweisen festgehalten ist etwa, wo plakatiert werden darf und dass kein Draht zu verwenden ist. „Vielleicht können wir uns diese noch mal anschauen und gegebenenfalls die Formulierung anpassen“, sagte Bürgermeister Schöning.

