Gemeinden auf Brautschau Der Wachauer Bürgermeister hat in Lichtenberg die Vorzüge einer Fusion erläutert. Es gab überraschend viel Zustimmung.

Wer geht gemeinsam in die Zukunft? In Lichtenberg wurde jetzt darüber diskutiert. © Thorsten Eckert

Das Interesse an dem Thema ist groß, die Meinungen dazu sind ganz unterschiedlich. Rund 140 Frauen und Männer waren zur Einwohnerversammlung zur möglichen Fusion von Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau in Lichtenberg gekommen. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) nutzte die Chance, das Wachauer Angebot zu erläutern. Wenn auch Großnaundorf mitziehe, entstehe eine zukunftsfähige Gemeinde mit etwa 7 200 Einwohnern. Die künftig sieben Ortsteile durchaus vergleichbarer Größe könnten sich gleichberechtigt entwickeln. Freilich warb der Wachauer auch mit der Finanzkraft als wertvollen Baustein. Im Kern ist das der Müllermilchstandort, der weiter wachsen werde, auf 3 000 Mitarbeiter bis Ende 2017, so die Prognose. Womit auch der Bedarf an Wohngebieten wachse. Ein Motiv mehr, die Fusion zu forcieren. Dass seine Worte gut ankamen, belegte der Applaus.

Wünsche, Sorgen, Hoffnungen

Fast zwei Stunden drehte sich dann die Diskussion um Wünsche, Sorgen, Hoffnungen der Lichtenberger. Nahverkehr und Infrastruktur waren Themen, auch die Sorge, dass Verbindungen nach Pulsnitz abreißen oder die Geldquelle versiegen könnten. „Dann müssen wir unser Niveau herunterschrauben“, so Künzelmann. Zu Lichtenberger Wünschen der Sportler nach einer Mehrzweckhalle oder nach einer Grundschule äußerte er sich verhalten. Was machbar sei, werde in einem Fusionsvertrag besiegelt. Zuvor seien die Bürger gefragt, um per Entscheid die Zukunft zu bestimmen. Für Lichtenberg kann das nur Pulsnitz oder Wachau heißen.

Der Lichtenberger Bürgermeister Christian Mögel (CDU) betonte, dass überhaupt erst das Sächsische Innenministerium klarstellen muss, ob es eine Fusion mit Wachau billigen würde oder an der Zukunft im Verbund mit Pulsnitz festhalte. Dann wäre das die letzte Versammlung zum Thema Fusion gewesen, zumindest mit Wachau als Option. Er selbst favorisiere die Fusion mit Wachau. Einen Zusammenschluss mit Pulsnitz – wie noch Mitte des vorigen Jahrzehnts angestrebt – schließt er heute aus. Die Verwaltungsgemeinschaft habe sich überholt, ist sein Fazit.

Partner auf Augenhöhe

Christian Mögel sieht in der Fusion mit Wachau die einzige Möglichkeit, noch eine gewisse ländliche Struktur zwischen den Nachbarstädten zu erhalten. Ansonsten würden hier bald nur noch Städte aneinander grenzen, wenn alle kleinen Dörfer ringsum in ihren größeren Nachbarn aufgehen. In Wachau sehe er einen Partner auf Augenhöhe. In einem gemeinsamen Gemeinderat verspreche er sich deutlich mehr Gewicht, als im Pulsnitzer Stadtrat. Vor dem Thema Fusion könne sich die Gemeinde nicht verstecken, so Mögel. Hintergrund sei der Druck vom Freistaat.

Nach Angaben von Veit Künzelmann ist der jetzt am Zug. Auf eine Anfrage von Wachau, ob denn aus Sicht der Landesregierung etwas gegen einen Zusammenschluss spricht, gab es Zustimmung: Wenn sich alle Beteiligten einig sind, dann nicht. Nach der Sommerpause sind allerdings die drei Bürgermeister von Großnaundorf, Lichtenberg und Wachau zu einem Gespräch nach Dresden eingeladen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Sicher ist, ohne Zustimmung der Einwohner der drei Orte wird es keinen Zusammenschluss geben. „Sprechen sich die Einwohner in einem Bürgerentscheid dafür aus, werden die Fusionsgespräche vorangetrieben, sind sie dagegen, wird es keinen Zusammenschluss geben. Das Votum der Einwohner ist für uns bindend“, sagte der Wachauer Bürgermeister.

