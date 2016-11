Gemeindehaus wird zur Schokoladenfabrik Die Technik funktioniert. Dem ersten Kinonachmittag, organisiert von Schülern, steht nichts mehr im Wege.

Tom Altmann, Alina Kaiser und Paul Groß (von links) gehören zu den Mitorganisatoren des Kinonachmittages am 4. Dezember in Roßwein. Am Donnerstag haben die Schüler die Technik getestet. Kleine Verbesserung soll es noch geben. Die Eintrittskarten sind schon fertig. © André Braun

Jetzt heißt es für sechs Oberschüler aus Roßwein und dem Striegistal: warten. Mehr können sie nicht tun. Denn sie haben eigentlich alles, was für die Filmpremiere am Sonntag nächster Woche nötig ist, getan. Sicher werden die Zwölf- bis 16-Jährigen noch ein wenig die Werbetrommel rühren, dem einen oder anderen Freund einen Werbeflyer in die Hand drücken. Auch den haben die Jugendlichen, in diesem Fall hauptsächlich Bastian Falter, entworfen und inzwischen auch schon an vielen Stellen im Stadtgebiet verteilt.

Am Donnerstagnachmittag haben sich die Projektbeteiligten im Kirchgemeindehaus am Schuldurchgang getroffen. Dort haben sie die von verschiedenen Stellen geliehene Technik ausprobiert. Der Film wird per Beamer auf eine Leinwand geworfen. Für den richtigen Ton sorgen zum Beispiel Lautsprecher, die die Oberschule zur Verfügung stellt. Gezeigt wird am Sonntag, 4. Dezember, ab 15 Uhr übrigens der Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“.

Gönnen sich viele Roßweiner an diesem Nachmittag den Kinobesuch, soll die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden. Das ist ganz im Sinne von „Jugend bewegt Kommune“. Über dieses Programm von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung läuft das Projekt, über das auch noch ein Treffpunkt für Jugendliche entstehen soll. Wer sich am Sonntag den Film anschauen möchte, sollte etwas Kleingeld für Getränke, Popcorn und den Eintritt in Höhe von drei Euro dabeihaben.

