Gemeindefusion für Turbo-Internet Für den Breitbandausbau gibt es jetzt Fördergeld. Nicht nur dadurch sparen drei Kommunen Kosten.

Mit Hilfe von Fördergeld aus dem Bundesprogramm zum Breitbandausbau können Ostrau, Zschaitz und Großweitzschen jetzt eine Beraterfirma für die Planungen für das schnelle Internet beauftragen. © Symbolbild/dpa

Schrebitz, Jahna, Zschochau und Rittmitz sind weiße Flecken auf der Landkarte. – Zumindest, was das schnelle Internet betrifft. „Die Orte sind gar nicht erschlossen. In Pulsitz sieht es auch nicht berauschend aus“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Doch die Tage des lahmen Internets sind gezählt. Das Breitband soll mehr Megabits auf die Dörfer bringen.

Dafür haben sich die Gemeinden Ostrau, Zschaitz und Großweitzschen zusammengeschlossen. „Wir haben eine ähnliche Struktur und arbeiten bereits auf anderen Gebieten gut zusammen“, begründet Schilling. Mit dem Breitbandausbau sei ein hoher Verwaltungsaufwand verbunden. Das gemeinsame Vorgehen bringe große Synergieeffekte bei der Vorbereitung der Ausschreibung, der Beantragung des Fördergeldes und der Umsetzung des Vorhabens. Außerdem sei ein so großer ländlicher Bereich auch lukrativer für die Firma, die die Erschließung übernimmt.

Für die Beratung im Vorfeld des Ausbaus des schnellen Internets haben Ostrau und Großweitzschen, aber auch Roßwein und Leisnig jetzt Fördergeld in Höhe von jeweils 50 000 Euro erhalten. Das Geld kommt vom Bund, der insgesamt 4,3 Millionen Euro allein für die Beraterleistungen zur Verfügung stellt.

Ostrau, Zschaitz und Großweitzschen sind bereits mit zwei Beraterfirmen im Gespräch. „Wir haben uns aber noch nicht entschieden“, sagt der Bürgermeister. Das Unternehmen soll die Gemeinden bei der Vorbereitung der Erschließung unterstützen. Für die gibt es zwei Möglichkeiten: Beim Netzbetreibermodell würde die Kommune das Netz selbst errichten und betreiben. „Das ist eine Nummer zu groß für uns. Von dieser Variante haben wir uns schon verabschiedet“, meint Schilling. Die Wahl ist bereits auf einen externen Netzbetreiber gefallen. Für den werde der Berater gegenüberstellen, wie hoch die Ausgaben für die Errichtung des Breitbandnetzes sind und wie viele potenzielle private und gewerbliche Nutzer es geben wird. Gerade im ländlichen Raum werde zwischen den Ausgaben und den Einnahmen eine Lücke klaffen. 90 Prozent des Betrages fördern Bund und Land. Zehn Prozent müssen die Gemeinden als Eigenanteil beisteuern.

Beim Ausbau des Netzes für das schnelle Internet müssen den Nutzern auf 75 Prozent der Fläche mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen, auf dem Rest der Fläche 30 Megabit pro Sekunde. „Zurzeit steht der Hauptverteiler der Telekom in Ostrau. In der näheren Umgebung ist die Übertragungsrate sehr hoch“, sagt Dirk Schilling. Je weiter weg sich die Nutzer befinden, umso drastischer nimmt die Übertragungsrate ab.

Wann es denn endlich losgeht, wollen Bürger fast täglich von Dirk Schilling wissen. Jetzt gibt es eine grobe Planung: Bis Ende des Jahres wollen sich die drei Gemeinden für einen Berater entscheiden. Bereits fünf Monate später soll der den Antrag auf die Förderung des Netzausbaus fertig haben. „Bei der Umsetzung wollen wir Gas geben“, meint Schilling. Das Jahr 2018 sieht er als Baujahr als realistisch an. Zwar soll auch der Bau von den drei Kommunen gemeinsam in Auftrag gegeben und zeitgleich umgesetzt werden. Aber für die Finanzierung ist dann jede Gemeinde selbst verantwortlich.

Bereits jetzt werden in der Region Ostrau beim Straßenbau Leerrohre mit in den Boden gebracht, in die die Glasfaserkabel für das schnelle Internet dann nur noch eingezogen werden müssen. Das sei zurzeit bei den drei Straßen der Fall, die in Schrebitz saniert werden. Auch beim Straßenbau in Kiebitz im kommenden Jahr werde der Breitbandausbau berücksichtigt.

