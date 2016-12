Artikelempfehlung

Gemeindeeigene Firma spendet für Vereine

Die Kurortentwicklungsgesellschaft Rathen mbH unterstützt sieben Vereine des Kurortes. Über die Vergabe der Spenden der gemeindeeigenen Firma stimmt der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Montag, 19 Uhr, im Haus des Gastes ab. Eine Zustimmung gilt als Formsache. Kleinere Geldbeträge sollen an folgende Vereine gehen: Chorverein, Sportverein Kurort Rathen, Bogengilde, Schifferverein, Feuerwehrverein, Jugendfeuerwehr, Kleingartenverein „Kleine Bastei".Außerdem beraten die Räte über die Vereinbarung zur Verwaltungsgemeinschaft mit Königstein, die Instandsetzung der Grünbach-Elbmündung sowie des Parkplatzes Oberrathen und eine befristete Einstellung. Wie immer ist in der öffentlichen Sitzung eine Bürgerfragestunde vorgesehen. (SZ/gk)Gemeinderat Rathen, 12.12., 19 Uhr, Haus d. Gastes