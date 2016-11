Gemeindeehe nur ohne Steuererhöhung Dohna will mit Müglitztal reden, aber nicht bedingungslos. Wie es nun weitergeht.

Die Tür von Dohna steht für das Müglitztal prinzipiell offen. © Katja Frohberg

Dohna/Müglitztal. Dohna und Müglitztal – für manche ist das längst Eins. Nun sollen Gespräche über eine offiziell besiegelte gemeinsame Zukunft geführt werden. Dohna hat jetzt die Prämissen für diese Gespräche bestätigt. So knüpfen etwa die Freien Wähler ihre Gesprächsbereitschaft an einige Bedingungen. Grundsätzlich soll es einen Bürgerentscheid in beiden Kommunen geben. Freie-Wähler-Fraktionschef Hans-Jörg Fischer hat auch schon einen Terminvorschlag: die Bundestagswahl nächstes Jahr.

Außerdem ist „absolute Transparenz“ zu gewährleisten, das heißt auch Einsichtnahme in alle Unterlagen der anderen Kommune und Veröffentlichen der Protokolle der Arbeitsgruppe Fusion im Internet. Und: Es darf keine Steuererhöhungen für die Dohnaer geben. Das werde die Arbeitsgruppe entscheiden, sagt Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU) und hält sich raus. Fischer macht schon mal klar: Sonst wird das nichts.

Der vorgeschlagene Termin biete sich in der Tat an, so der Bürgermeister. Jedoch bezweifle er, dass der beim derzeitigen Schrittmaß einzuhalten ist. Von Müglitztal kommt nämlich im Moment nix. Die Gemeinderatssitzung im Oktober fiel aus, die nächste ist nun am 23. November. Deshalb hatte die Dohnaer Stadtratssitzung am Mittwoch auch einen Müglitztaler Gast. Silvio Zimmel, der voriges Jahr auch Bürgermeister werden wollte und zu den regelmäßigen Besuchern der Müglitztaler Sitzung gehört. Er wollte einfach mal hören, wie der aktuelle Stand ist, und staunte dann, wie weit man in Dohna schon ist. Sollte der Müglitztaler Bürgermeister denn nicht einfach nur mal vortasten in Dohna? So jedenfalls hatte er den Beschluss im Mai verstanden. Die Frage an die Dohnaer, was sie denn in Bezug auf Müglitztal erwarten, beantwortete ihm Bürgermeister Müller nicht. Auch das werde in der Arbeitsgruppe zu besprechen sein.

Einige Dohnaer sind skeptisch. Immerhin hatte Müglitztals Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) vor seiner Wahl für die Selbstständigkeit Müglitztals plädiert. Burkhardts Meinung lässt denn auch Hans-Jörg Fischer und seinen Fraktionskollegen Rudolf Werner (Freie Wähler) staunen. „Uns ist unklar, warum denn dann überhaupt Gespräche erfolgen sollen“, sagt Fischer. Werner schließlich schlägt vor, das Ganze von Dohnaer Seite auf Eis zu legen und abzuwarten, was die „da oben“ machen. Gemeint sind damit die an der Müglitz flussaufwärts Lebenden. Also doch Kommando zurück? Burkhardts Meinung sei in der paritätisch besetzten Arbeitsgruppe mit Räten aus Dohna und Müglitzal sowie beiden Bürgermeistern nur eine einzelne, versuchte Bürgermeister Müller die Wogen zu glätten.

Dohna ist zu Gesprächen bereit. Nun liegt der Ball bei den Müglitztalern, die die Grundlagen für die Gespräche ebenfalls beschließen müssen. Für die Gespräche selbst gibt es kein Zeitlimit. Und: Es kann auch sein, sie werden irgendwann einfach abgebrochen.

zur Startseite