Gemeindechef als Teilzeitarbeiter?

Das Interesse an Informationen über die Neuwahl des Bürgermeisters in Rammenau am 24. September ist groß. So groß, dass jetzt die Veranstaltung der Liste „Vereine für Rammenau“ vom geplanten kleineren Sitzungsraum in den Saal des Erbgerichtes verlegt werden musste. 53 Rammenau kamen – von der Jugend bis zum Rentner. „Und das hat uns natürlich sehr gefreut“, sagt Initiator Udo Mangelsdorf.

Einen Kandidaten für die Nachfolge der langjährigen Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski gibt es wenige Woche vor Ablauf der Meldefrist am 28. August um 18 Uhr trotz des Interesses noch immer nicht. Auch der Abend der Liste „Vereine für Rammenau“ brachte keinen Namen, den man hätte registrieren können. Aber zu spüren sei schon gewesen, wie es die Rammenauer bewegt, was passiert. „Es war sehr ruhig, während die Situation erläutert wurde. Sie waren alle sehr aufmerksam. Das Interesse ist ernsthaft“, sagt Mangelsdorf.

Für die Gemeinde, die sich in den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat und damit auch in Wettbewerben deutschland- wie europaweit Furore machte, steht ja auch einiges auf dem Spiel. Nicht zuletzt die Selbstständigkeit. Aber die wolle in Rammenau niemand aufgeben. Zumindest sei es keine Option, sich den Strukturen der Stadt Bischofswerda zu unterziehen, sagt Mangelsdorf auf Nachfrage. Gemeinde oder ländliche Großgemeinde – Alternativen werden nicht diskutiert.

Fristgerecht einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt zu finden, bleibe das Ziel der Liste „Vereine für Rammenau“. Am Informationsabend habe man sich gegenseitig klar gemacht, dass man es nicht auf einen am Wahltag auf dem Stimmzettel genannten Namen ankommen lassen möchte. Eher gehe man nun ehrlich davon aus, dass nicht noch einmal jemand wie Hiltrud Snelinski kommen muss und wird, der jeden Tag von früh bis spät im Amt ist, obwohl der Bürgermeisterposten in Rammenau aufgrund der Größe der Gemeinde nur ein ehrenamtlicher ist. Man werde damit leben, dass in Zukunft den Job ein Rentner macht oder ein Gewerbetreibender neben seiner Arbeit. Nun in dieser Richtung nachzudenken, es im Verwandten und Bekanntenkreis ernsthaft zu diskutieren und Vorschläge zu bringen, darum habe man die Rammenauer gebeten, sagte Udo Mangelsdorf auf Anfrage. Parteien haben in der Vergangenheit in Rammenau keine Kandidaten nominiert. Im Gemeinderat machten die Sitze die Listen „Vereine für Rammenau“ und „Initiative für Rammenau“ unter sich aus. Das könnte nun wieder so werden. Die parteilose Hiltrud Snelinski (65) ist seit 1986 Bürgermeisterin in Rammenau. Sie kündigte im Mai ihren Rücktritt an und plant in den Ruhestand zu gehen.

