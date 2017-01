Gemeinde zeichnet Engagierte aus Vom Einser-Abiturienten bis zum Rennstrecken-Sprecher – 19 Leute wurden in Cunewalde geehrt. Für ganz unterschiedliche Leistungen.

Blick auf Cunewalde. Die Gemeinde ehrt jetzt engagierte Bürger aus. © Uwe Soeder

19 Frauen und Männer sind beim diesjährigen Neujahrsempfang der Gemeinde Cunewalde für ihre Verdienste ausgezeichnet worden. Brigitte Halank wurde für ihr Engagement als Beschäftigte im Cunewalder Büro des Oberlausitzer Brennstoffhandels geehrt. Denn über ihre eigentliche Arbeit hinaus war sie Ansprechpartner für viele Besucher des kommunalen Ärztehauses, in dem sich das Büro befindet, und zeitweise auch Hauswart.

Ausgezeichnet wurden außerdem Anke Matthes, die beste Pistolenschützin Sachsens und Mitglied im Landeskader ist, und Philipp Hanisch, der als Absolvent des Scholl-Gymnasiums in Löbau 2016 einer der besten Abiturienten Sachsens war. Für ihre Erfolge auf musikalischem Gebiet – besonders den zweiten Preis beim Landesausscheid „Jugend musiziert“ – erhielten Emma Witke und Hanna Schneider die Ehrenurkunde der Gemeinde. David Münzberg wurde dafür geehrt, dass er seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik in der Cunewalder Firma Elektrogroßhandel Weniger 2016 als Bester seiner Ausbildungsrichtung im Regierungsbezirk Dresden abgeschlossen hat. Michael Binder bekam Blumen und Urkunde für sein Engagement im Förderverein der Cunewalder Grundschule, besonders für das Zirkusprojekt im letzten Jahr. Angela Schaaf, Inhaberin des Cunewalder Nahkauf, wurde dafür geehrt, dass sie in ihrem Markt angenehmes Einkaufen für alle Generationen bietet, wie eine Auszeichnung des Handelsverbandes jetzt zum zweiten Mal bestätigte.

Für ihr Engagement in den Kleingartenvereinen Bergland und Talaue durften sich Bernd Hentschel und Sylva Böttcher-Eckl über Anerkennung freuen. Hagen Gläßer wurde ausgezeichnet für sein langjähriges Engagement als Vorsitzender des Oberlausitzer Kfz-Veteranen-Clubs, der in Cunewalde das Oldtimer- und Technikmuseum betreibt; Lothar Eich dafür, dass er als Sprecher der Rennstrecke am Matschenberg zu Bekanntheit verholfen hat. Gewürdigt wurde außerdem das Engagement von Manfred Hempel für den Erhalt der Kegelbahn im Sportzentrum.

Für die ehrenamtlich geleistete Sanierung des ehemaligen Bahnhofshäuschens in Köblitz gab es Lob für Rolf Kalauch, Mathias Pech, Rolf Glaser, Gerd Jeschke, Erhard Kanig und Manfred Küchler. (SZ/ks)

