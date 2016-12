Gemeinde zahlt mehr für Tagesmuttis

Nach Klingenberg hat auch die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau ihren Anteil für die Kinderbetreuung in Tagespflegeeinrichtungen erhöht. Für eine neunstündige Betreuung von Krippenkindern, also Unterdreijährigen bedeutet dies: Statt bisher 485 Euro pro Kind und Monat erhalten die selbstständigen Tagesmütter ab 2017 als Sachkostenaufwand 514 Euro von der Gemeinde. Damit steigt auch der gesamte Zuschuss. Bisher lag er bei fast 537 Euro.

Zum Vergleich: Für eine neunstündige Betreuung in der Kita bezahlt Hartmannsdorf-Reichenau nach eigenen Angaben derzeit pro Krippenkind und Monat anteilig 604 Euro. In Hartmannsdorf gibt es eine Kita, die Tagesmütter aus der Gemeinde haben ihren Einrichtungen in Reichenau und im Dippoldiswalder Ortsteil Hennersdorf.

Der Gemeinderat stimmte kürzlich der Anpassung für die Tagespflegepauschale bei seiner jüngsten Sitzung in Reichenau zu. Zudem wurde dort beschlossen, das Tagespflegepersonal im Krankheitsfall mehr zu unterstützen. Schließt eine Tagesmutti eine Krankentagegeldversicherung ab, erstattet die Gemeinde ab der zweiten bis zur sechsten Ausfallwoche die Hälfte der Kosten. Grundlage dafür ist ein Krankentagegeld von höchstens 50 Euro pro Tag. (SZ/skl)

