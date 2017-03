Gemeinde will Straßen sanieren Bis 15. März muss der Antrag beim Landesamt eingereicht sein. Sonst gibt es die Fördermittel nicht.

Der technische Ausschuss hat sie noch rechtzeitig beschlossen – die Liste mit den Namen der Straßen, die die Gemeinde im Rahmen der Förderung Kommunaler Straßen- und Brückenbau in diesem Jahr gern sanieren würde. Denn die Aufstellung muss bis Mitte des Monats in der Meißner Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) vorliegen, wenn die Kommune das Fördergeld aus diesem speziellen Programm nutzen will.

Dabei rechnet Moritzburg für 2017 mit einer Zuwendung von voraussichtlich etwa 76 000 Euro. Dabei sind eigene Haushaltmittel in Höhe von mindestens zehn Prozent des Förderbetrages, also 7 600 Euro, einzusetzen, heißt es im Beschluss.

Auf der Liste stehen fünf Straßen und Straßenabschnitte. Bei allen Vorhaben ist eine Deckenerneuerung vorgesehen. So auf dem Zehnweg im Ortsteil Steinbach, auf der Nesselgrundstraße in Boxdorf, auf einem Teil der Bahnhofstraße sowie einem Teil des Rossmarktes in Moritzburg. Dazu kommt schließlich der Kunzer Marktweg in Boxdorf.

Möglicherweise können sich die Moritzburger ja noch über etwas mehr Geld freuen. Es sei bereits signalisiert worden, dass noch weitere Schäden angemeldet werden können, sagte Bürgermeister Jörg Hänisch. Er nannte die Wahnsdorfer Straße, die zwar vorerst mal geflickt wird, wo die Decke aber unbedingt gemacht werden müsste.

