Gemeinde will Straße ausbauen Der Malschwitzer Gemeinderat will bessere Bedingungen im Gewerbegebiet Niedergurig – und packt erst einmal selber an.

Erneut stand ein Beschluss auf der Tagesordnung des Gemeinderates, bei dem es um den Ausbau der Straße im Gewerbepark Niedergurig geht. Für den Fördermittelantrag benötigte die Landesdirektion erneut eine Stellungnahme des Gemeinderates zu dem Vorhaben.

Hintergrund ist, dass diese Straße, die zum Unternehmen Kassentische Harr führt, so schlecht ist, dass sich die Firma schon mehrfach beschwert hat. Doch mit dem neuen Eigentümer des Gewerbeparks würde der Ausbau noch dauern. Deshalb will die Gemeinde die Straße übernehmen und ausbauen. Bauchschmerzen haben dabei einige Gemeinderäte, die befürchten, dass der neue Besitzer den Gewerbepark nur als Spekulationsobjekt erworben hat. Auch das Vorhaben eines Gewerbegebiets auf dem Flugplatz Litten macht den Malschwitzern Sorge. Stellt sich doch die Frage, ob sonst das Unternehmen abwandert. Der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) will nun den Eigentümer in eine Ausschusssitzung einladen. (SZ/kf)

