Gemeinde will sich positionieren: Straßenbahn oder Zug? Der VVO sowie Königsbrück haben längst eine Meinung zum Thema. Doch welche Forderungen stellt Ottendorf?

Seit Monaten schwebt diese eine Frage über den Köpfen der Königsbrücker, der Ottendorfer und den Entscheidungsträgern beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO): Wie sieht die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf der Strecke zwischen Dresden und Königsbrück aus? Der VVO hat zuletzt die Weiterführung und den Ausbau der jetzigen Eisenbahnlinie nach Königsbrück präferiert. Sehr zum Wohlwollen der Königsbrücker selbst, die diese Variante ebenfalls bevorzugen. Doch was ist eigentlich mit den Ottendorfern? Eine offizielle Stellungnahme gab es aus der Großgemeinde bisher nicht. Die muss deswegen dringend erarbeitet werden, sind die Abgeordneten der CDU im Ottendorfer Gemeinderat der Überzeugung. Aus diesem Grund stellte die Fraktion in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates den Antrag, eben diese Positionierung im Rahmen eines Arbeitskreises zu erarbeiten. Die übrigen Ratsmitglieder sowie Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) folgten diesem Ansinnen.

Nun wird sich also ein Arbeitskreis, bestehend aus fünf Mitgliedern sowie dem Bürgermeister selbst, mit der Frage beschäftigen, ob die Anbindung Ottendorfs an die Landeshauptstadt Dresden künftig über die Straßenbahn oder weiterhin über die Eisenbahn erfolgen soll. Eine besondere Gewichtung erhält bei dieser Entscheidung das Betonwerksgelände, das künftig zum neuen Ortszentrum ausgebaut werden soll. Die Gemeinderäte wollen dafür die bestmöglichste Anbindung schaffen. Momentan ist geplant, die Positionierung der Gemeinde bis zum 30. September zu erarbeiten. Dafür wollen die Mitglieder des Arbeitskreises auch Gespräche mit dem VVO, dem Ottendorfer Gewerbeverein, dem Landkreis Bautzen sowie mit Vertretern von Königsbrück und Laußnitz führen.

Der Gewerbeverein der Großgemeinde mit seinen 56 Mitgliedsbetrieben und 3 000 Beschäftigten ist unterdessen bereits einen Schritt weiter, hat sich im Rahmen einer Sondersitzung Ende April Gedanken zum Thema gemacht. Die Ergebnisse: Der Vorstand hält eine Verbesserung des ÖPNV in die Stadt Dresden für zwingend nötig. Der Verein favorisiert dabei die Variante, die bisherige Verbindung des VVO bis Ottendorf-Okrilla Süd im 30-Minuten-Takt beizubehalten. Von dort aus sollte im Idealfall ein Bus, ebenfalls aller 30 Minuten, in das Königsbrücker Stadtzentrum fahren.

Zusätzlich fordert der Gewerbeverein eine Verbesserung des innerörtlichen Verkehrs von Ottendorf-Okrilla. Auch hier sollen Busse in alle Ortsteile und Nachbarorte sowie den Gewerbepark im 30-Minuten-Takt rollen. Weiterhin fordern die Mitglieder des Vorstandes, in die weiteren Entscheidungsprozesse mit eingebunden zu werden. Dies hat zumindest der neu gegründete Arbeitskreis des Gemeinderates auch vor. Auf die endgültige Stellungnahme der Gemeinde darf man also gespannt sein.

