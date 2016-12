Gemeinde will sich Geld von Königstein zurückholen

Wegen der aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Rückforderung von Fördergeldern für den Abriss der Industriebrache des alten Geflügelschlachthofes strebt die Gemeinde Rosenthal-Bielatal zwei weitere Klagen an. Die eine richtet sich gegen die Stadt Königstein, die als sogenannte erfüllende Gemeinde Verwaltungsaufgaben für Rosenthal-Bielatal übernimmt. Die zweite gegen das Planungsbüro, das im Auftrag der Gemeinde die Abrissarbeiten begleitet hatte.

Um den jahrelang leer stehenden Schandfleck beseitigen zu können, übernahm die Gemeinde 2011 das damals herrenlos geltende Grundstück und ließ die Immobilie noch im selben Jahr mit Fördermitteln abreißen. Der Freistaat monierte jedoch später die Verwendung des Geldes und forderte von der Gemeinde über 60 000 Euro zurück. Die zahlte unter Vorbehalt und klagte gegen die Rückforderung des Freistaates. Inzwischen gab es ein Vergleichsangebot vom Freistaat in diesem Rechtsstreit. Der Gemeinderat lehnte diesen aber ab, weil die Gemeinde danach immer noch auf rund 50 000 Euro sitzen bleiben würde. „Auf das Geld können wir aber nicht verzichten. Das fehlt uns hinten und vorne“, sagt Gebhard Moritz (CDU), der Bürgermeister von Rosenthal-Bielatal. Zudem ist er sich sicher, dass die Gemeinde selbst in dem Verfahren 2011 keine Fehler gemacht hat. Da war er schon im Amt. Von den mündlichen Absprachen damals, will heute aber keiner mehr was wissen, sagt er enttäuscht.

Dass alle drei Klagen erfolgreich sind, davon geht aber nicht mal die Gemeinde aus. „Wir müssen aber jetzt so handeln, weil unser Anspruch im Januar verjähren würde“, erklärt der Bürgermeister. (SZ/gk)

zur Startseite