Gemeinde will in Kitas investieren Für dieses und die nächsten Jahre hat sich die Röderaue in Pulsen und Frauenhain einiges vorgenommen.

Die Gemeinde Röderaue will in diesem und den nächsten Jahren in ihre Kindereinrichtungen investieren. Das sieht die mittelfristige Finanzplanung im Haushalt vor, die bis ins Jahr 2020 reicht. Demnach sollen dieses Jahr Räume in der Pulsener Kita zu Krippenplätzen umgebaut werden, was geschätzt 15 000 Euro kostet, wovon 11 000 Euro gefördert sind. Am gleichen Kinderhaus soll ein Außenrollladen installiert werden. Hier rechnet die Gemeinde mit 10 000 Euro Kosten und Zuschüssen von 7 000 Euro. Nächstes Jahr soll die Freispielfläche an der Frauenhainer Kita verändert werden, im Jahr darauf die Freispielfläche der Kita Pulsen. Die Gemeinde rechnet jeweils mit Kosten von 80 000 Euro, davon 60 000 Euro Zuschüsse.

Die Kinderhäuser in Pulsen und Frauenhain werden von der Leuchtpunkt, einer Tochterfirma der Gemeinde Röderaue, betrieben. Die Immobilien befinden sich im Besitz der Gemeinde. Kritiker hatten jüngst Renovierungsbedarf in den Einrichtungen angemahnt. Leuchtpunkt- und Gemeindechef Lothar Herklotz (CDU) hatte unter anderem auf laufende Bauarbeiten in der Kita Pulsen verwiesen. (SZ/ewe)

