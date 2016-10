Gemeinde will gegen Wildparker vorgehen

Die Ortsdurchfahrt in Struppen ist nicht nur kaputt und eng, auch lädt sie Autofahrer ein, ihre Fahrzeuge auf der Straße abzustellen. Das sei vor allem nachts und am Wochenende vor der Feuerwehr der Fall, informierte ein Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. „Wenn man aus einem Grundstück heraus auf die Hauptstraße fährt , hat man dadurch keinen Blick nach links.“ Ob man da nicht Parkverbotsschilder aufbauen könne? Das sei eigentlich gar nicht notwendig, antwortet Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU). Denn dort ist ein Bürgersteig, und auf dem dürfe man sowieso nicht parken. Allerdings ist dieser nicht gewidmet, also nicht mit einem Bordstein abgegrenzt und dadurch als solcher nicht bzw. schlecht erkennbar. Der Bürgermeister verspricht, das Ordnungsamt auf die Wildparker hinzuweisen. (SZ/nr)

