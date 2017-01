Gemeinde will gegen Schlossschänder klagen Die Schadenssumme allein ohne die Glasschäden betrug circa 10 000 Euro.

Am 21. September 2016 wurde im Alten Schloss Schönfeld eingebrochen. © Anne Hübschmann

Die Gemeinde Schönfeld wartet immer noch auf einen Entscheid der Staatsanwaltschaft zu den Vandalismusschäden im Alten Schloss im September (SZ berichtete). Die Schadenssumme allein ohne die Glasschäden betrug circa 10 000 Euro.

Bürgermeister Weigel hat es abgelehnt, die vier schuldigen Schüler deswegen zu gemeinnützigen Stunden heranzuziehen. „Wenn wir das Urteil der Staatsanwaltschaft mit dem Schulspruch haben, werden wir gegen alle Zivilklagen einleiten“, so Hans-Joachim Weigel. Auch dann könnte man sich noch gütlich einigen, indem die Schadenssumme auf alle Beteiligten aufgeteilt wird. Weigel will sogar eventuell so weit gehen, erst die Rechnungen zu bezahlen und dann die Rückerstattung einzufordern. Die Zerstörung in der Nacht vom 21. September 2016 hatte in der Gemeinde viel Zorn ausgelöst. (krü)

