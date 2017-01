Gemeinde verschenkt Geld

Niederau. Die Gewerbesteuer und die Grundsteuern in der Gemeinde Niederau liegen weit unter dem Landesdurchschnitt. Dennoch sollen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer gegenüber dem Jahr 2016 unverändert bleiben. Auch in der mittelfristigen Planung bis 2020 wird von konstanten Hebesätzen ausgegangen. Diese sind seit Jahren unverändert, betragen bei der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen 290 Prozent, in der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke 400 Prozent. Die Gewerbesteuer liegt bei 390 Prozent. Erhöht die Gemeinde nicht, gehen ihr gleich doppelt Einnahmen verloren. Erstens in der tatsächlichen Steuereinnahme und zweitens durch die Berechnung der Steuerkraftmesszahl. Es wird bei den Schlüsselzuweisungen – also Geldern des Landes – beachtet, was die Gemeinde an Steuern eingenommen hätte, wenn sie die landesdurchschnittlichen Hebesätze angewendet hätte. Wer unter dem Durchschnitt bleibt, bekommt weniger Geld. Dennoch sollen die Steuern für die Bürger zunächst unverändert bleiben. Der Gemeinderat sieht niedrige Steuern als Anreiz für Gewerbetreibende und junge Familien an, sich in der Gemeinde Niederau anzusiedeln. (SZ/jm)

